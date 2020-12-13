14.8 مليون جنيه قروض من «التنمية» لتمويل 1585 مشروعا خلال عام

قال وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، إن صندوق التنمية المحلية وافق حتى 30 نوفمبر الماضى علي تمويل 1585 مشروعًا صغيرًا ومتناهي الصغر بإجمالي قروض 14.8 مليون جنيه وبجملة استثمارات بلغت 17.8 مليون جنيه.وأضاف شعراوي، أن مصادر الانفاق، تنوعت خلال تلك الفترة، ما بين مشروعات، في الإنتاج الحيواني والداجني ومنافذ بيع المواد الغذائية وملابس ومفروشات وبيع أعلاف وأسمدة وغلال ولحوم بيضاء وصناعات بيئية ومنزلية ومنتجات ألبان وعسل نحل ومنتجاته.وأوضح أن صندوق التنيمة المحلية، يسهم بشكل إيجابي في تحقيق رؤية الدولة نحو التنمية المستدامة، من خلال موافقنه على سد احتياجات المواطنين، خلال التقدم للحصول على مبالغ مالية لدعم مشروعاتهم.