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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

كاتبة سعودية: أردوغان يتاجر بالعواطف الدينية للشعوب لخدمة أهدافه

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 10:04 ص
أردوغان
أردوغان
هدير سند
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قالت الكاتبة السعودية هيلة المشوح، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يستغل المشاعر الدينية في العالم الإسلامي ويوجهها لخدمة مكاسبه وأهدافه السياسية، ولحشد الدعم لجماعة الإخوان الإرهابية من جميع أنحاء العالم، خاصة في مجتمعات الدول العربية المعتدلة دينيا التي تواجه طموحاته التوسعية وسعيه المستمر لفرض نفوذ بلاده وهيمنتها وهيبتها المفقودة.

وأشارت في مقال لها في صحيفة "ويكلي بليتز" الآسيوية، إلى أن أردوغان دائما ما يصدر الخطاب الديني ويستخدمه لخدمة مشروعاته التوسعية وأجنداته السياسية، وهو ما يظهر في نزاعاته مع اليونان وإثارته للدخول في حرب معها، والتي من يتردد في تصويرها على أنها "حرب مقدسة بين المسلمين وغير المسلمين" أو ما يصفهم بـ"الكفار"، مضيفة أن بعض المراقبين يتوقعون دخول اليونان في مواجهة عسكرية مع تركيا نتيجة لصراع الأخيرة للسيطرة على احتياطيات النفط والغاز في شرق البحر المتوسط، وتفاقم هذا الصراع بعد أن كان في الأساس مجرد خلاف حول ترسيم المجال الجوي والمياه الإقليمية في بحر إيجه.

ولفتت الكاتبة السعودية إلى أن أردوغان يصور نفسه على أنه "خليفة المسلمين" ويزعم إنه يقوم بـ"مهمة تاريخية وأيديولوجية مقدسة ستخلق إمبراطورية من تركيا لحراسة الشعوب والدول الإسلامية"، موضحة أنه لن يتوقف عن أحلامه في ريادة المنطقة العربية والإسلامية، وهذا الحلم جزء من مخطط كبير يسعى إلى تحقيقه من خلال المتاجرة بالعواطف الدينية للشعوب، واستغلال صراعات البلدان لإشعال حرب شرسة يغذي وقودها تلك المشاعر الدينية.

ووصفت أردوغان بأنه "مناقض لنفسه، ويدعي الفضيلة الأخلاقية في وقت تنتشر فيه الدعارة وتجارة الجنس في تركيا"، موضحة أن الرئيس التركي على استعداد للقيام بأي شيء من أجل تحقيق طموحاته التوسعية، حتى وإن لجأ لممارسة اللاأخلاقية السياسية والطائفية وازدواجية المعايير.

وتابعت في مقالها: "فهو من ناحية يقوم بالنحيب على القدس والقضية الفلسطينية، ومن ناحية أخرى يسعى لإحياء العلاقات والمبالات التجارية مع إسرائيل، وفي الوقت ذاته يدعي إنه يسعى لتحقيق المطالب السياسية للشعب السوري، بينما تتوغل قواته العسكرية البلاد للسيطرة على ثرواتها. "

وأوضحت "المشوح" أن من يراقب التطورات السياسية في منطقتنا العربية على مدى عقد من الزمان، سيقرأ طموحات أردوغان التاريخية وسعيها لفتح جبهات في الدول العربية من حولنا، فتركيا موجودة في العراق وسوريا وليبيا وتحاول إنشاء جبهة في اليمن، هذا بالإضافة إلى وجودها العسكري في قطر، مشيرة إلى أن هناك خطر وشيك يتزامن مع ما وصفته بـ"القوة الناعمة التركية" التي تسربت إلى مجتمعاتنا العربية والخليجية، ولا سيما في السنوات القليلة الماضية، سواء من خلال السياحة، أو المسلسلات الفنية، أو صادراتها التجارية، وإغراق الأسواق العربية بالبضائع التركية.

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