رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 13 ديسمبر 2020 الموافق 28 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

إحباط 3283 عملية تهريب بـ 483 مليون جنيه خلال شهرين

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 09:56 ص
جريدة الدستور
راندا التوني
طباعة
تلقى الدكتور محمد معيط وزير المالية، تقريرًا من السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، استعرض خلاله الجهود المبذولة لإحكام السيطرة على المنافذ الجمركية، وتشديد الرقابة؛ بما يُسهم في منع أي محاولات للتهريب تؤثر سلبيًا على الصناعة المحلية والاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أنه تم إحباط 3283 عملية تهريب خلال الفترة من أول سبتمبر حتى نهاية أكتوبر الماضيين، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، وقد بلغت القيمة الإجمالية للرسوم والغرامات المستحقة 483 مليونًا و611 ألف جنيه.

أضاف التقرير أنه تم تحرير 1696 محضر تهرب جمركي، يتعلق بالإعفاءات والنظم الخاصة بلغت قيمة المستحق عليها نحو 21 مليونًا و614 ألف جنيه، و49 محضرًا يتعلق بمحاولات تهريب المواد المخدرة، والمنشطات بلغت قيمة المستحق عليها نحو 55 مليونًا و952 ألف جنيه، وتم تحرير 33 محضرًا للتهرب يتعلق بأجهزة لاسلكية وأجهزة استقبال، والأسلحة والذخائر، بلغت قيمة المستحق عليها نحو 879 ألف جنيه.

أوضح التقرير أن المحاضر شملت أيضًا 125 محضرًا يتعلق بمحاولات تهريب الملابس الجاهزة، والأدوية، والخمور، وأجهزة المحمول، بلغت قيمة المستحق عليها نحو 72 مليونًا و616 ألف جنيه، كما تم تحرير 219 محضرًا تهرب يتعلق بالسجائر، ومستحضرات تجميل بلغت قيمة المستحق عليها نحو 108 ملايين و784 ألف جنيه.

أشار التقرير إلى أنه تم تحرير 143 محضرًا يتعلق بمحاولات تهريب أصناف متنوعة، والسلع المرفوضة رقابيًا، بلغت مستحقاتها نحو 125 مليونًا و656 ألف جنيه.

أضاف التقرير أنه تم تحرير 261 محضرًا يتعلق بإثبات الحالة وفرق القيمة، والمناطق الحرة، والسيارات وقطع الغيار، ومخالفة الصادر، بلغت مستحقاتها نحو 92 مليونًا و20 ألف جنيه، موضحًا أنه تم تحرير 3 محاضر لمشغولات ذهبية وفضية بلغت مستحقاتها نحو 32 ألف جنيه.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

برسالة تأكيد| كيفية الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة 2020 –2021

تجديد حبس «عنتيلة كفر الشيخ» 45 يومًا

الباز: محاولات إخوانية لنشر الفزع وتخويف الناس من لقاح كورونا

مستشار الرئيس: مصر دخلت موجة كورونا الثانية

الصور

image description

فى أسيوط.. 3 شباب جامعيين يكسرون القيود الاجتماعية وينشئون ورشتهم الخاصة

image description

محافظ أسيوط ينعى شيخ قسوس الكنيسة الإنجيلية بمصر

image description

العثور على شاب مشنوقًا داخل مقهى في دمياط

image description

إزالة مكامير فحم مخالفة بعد نشوب حرائق بدمياط

image description

محافظ أسيوط: إنشاء محطة للغاز الطبيعي على مساحة 250 مترا

الأكثر قراءة

ميدو يفتح النار على أمير مرتضى بسبب «مزبلة التاريخ»

أمطار رعدية وعدم استقرار الطقس.. الأرصاد تكشف تفاصيل «الإنذار البحرى» (خاص)

مستشار الرئيس: مصر دخلت موجة كورونا الثانية

«شوقى» يزف بشرى عن مستوى التعليم المصرى

إنفوجراف

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

نجم الساعة

مراجعة فيلم «the father».. عندما فقد «هوبكنز» عقله ليمتعنا

منوعات

كورونا يعلق الجولات الساحية في كوريا الجنوبية

ثقافة الشاي.. سمات مميزة وجزء أصيل من تكوين ووجدان الشعب الصيني

بعد الحرائق.. أستراليا تستعد للفيضانات

بعد ألم 12 ساعة.. خروج حشرة من أذن رجل (فيديو)

أيام زمان

«استمر 4 ساعات».. حكاية أطول مشهد رومانسى لـ سعاد حسنى

«أبو رجيلة» نجم الزمالك الذى اكتشف موهبته الغنائية صدفة

كواليس حرب خفية بين السندريلا وزبيدة ثروت في «الحب الضائع»

«مروا من هنا».. سلمى الشماع ترصد رحلتها مع نجوم الفن والإعلام

مقالات الرأي
ماجد حبته
مزايدات البرادعى
عمرو خالد
«المجيب».. إذا ألهمك الدعاء فاعلم أنه يريد أن يعطيك
ماجد حبته
ماذا قال بوريطة؟
د.مينا بديع عبدالملك
المنشاوى.. البلبل البكّاء
المزيد

الثقافة

صدور ترجمة جديدة لرواية «موت فى البندقية» لــ توماس مان

منال محيى الدين تحيى حفلًا فنيًا بدار الأوبرا.. الليلة

مناقشة كتاب «رحلة إلى جزر الجنة» بجزويت الإسكندرية.. غدًا

افتتاح فعاليات ملتقى مسرح الميكروتياترو بمركز الحرية للإبداع