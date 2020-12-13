رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 13 ديسمبر 2020 الموافق 28 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وكيل تعليم القليوبية يشدد على مواجهة كورونا داخل مدارس كفر شكر

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 09:49 ص
وكيل تعليم القليوبية
وكيل تعليم القليوبية
كتب صلاح حسنى
طباعة
تفقد السيد الفيومي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، عددا من مدارس إدارة كفر شكر التعليمية، والتي تعد أول مره منذ توليه المنصب الشهر الماض، لمتابعة سير العملية التعليمية وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظا على سلامة الطلاب والمعلمين، وتنفيذا لقرارات مجلس الوزراء ووزارة الصحة المصرية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، وكذلك الانضباط الإداري بداخل مبنى الإدارة والمدارس.

حيث زار وكيل الوزارة مدرستى المهندس محمد أسامة عمارة الإعدادية المشتركة وكفر تصفا الإعدادية بنات وديوان الإدارة التعليمية بكفر شكر.

واطمأن خلال جولته على تطبيق إجراءات التباعد بين الطلاب داخل الفصول وارتداء الكمامات، مؤكدا على تطبيق الأدوار والمهام بما يضمن سلامة العملية التعليمية وسلامة وصحة الطلاب والعاملين والمعلمين داخل المدارس.

كما أكد أهمية رفع الوعى وترصد المرض واكتشاف أي حالات بشكل مبكر بالتنسيق مع الأجهزة المعنية والقيام بأعمال التطهير والتعقيم بشكل يومي ودوري وتطبيق التباعد الاجتماعى والتهوية الجيدة.

وشدد خلال جولته على توفير بيئة تعليمية وصحية ملائمة للطلاب والمعلمين وتوفير أجواء ملائمة للدراسة مع تقليل الكثافات ومنع أي تجمعات للطلاب أو أي تزاحم طلابي خلال الدخول والخروج.

يذكر أن سماح إبراهيم وكيل مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، تفقدت مدارس إدارة كفر شكر فى أول أسبوع عمل لها، وشددت على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا وحماية الطلاب من التجمعات أو أي مخاطر تهدد حياتهم مع الالتزام بالقوانين والاهتمام بطرفى العملية التعليمية.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

ميدو يفتح النار على أمير مرتضى بسبب «مزبلة التاريخ»

«القوى العاملة» تعلن عن فرص عمل جديدة حتى 40 سنة

مصادر: القبض على وزير النقل فى حكومة الإخوان

«بحوث البترول»: المعهد برىء من تسمم كلبة ودفن صغارها

الصور

image description

فى أسيوط.. 3 شباب جامعيين يكسرون القيود الاجتماعية وينشئون ورشتهم الخاصة

image description

محافظ أسيوط ينعى شيخ قسوس الكنيسة الإنجيلية بمصر

image description

العثور على شاب مشنوقًا داخل مقهى في دمياط

image description

إزالة مكامير فحم مخالفة بعد نشوب حرائق بدمياط

image description

محافظ أسيوط: إنشاء محطة للغاز الطبيعي على مساحة 250 مترا

الأكثر قراءة

ميدو يفتح النار على أمير مرتضى بسبب «مزبلة التاريخ»

أمطار رعدية وعدم استقرار الطقس.. الأرصاد تكشف تفاصيل «الإنذار البحرى» (خاص)

مستشار الرئيس: مصر دخلت موجة كورونا الثانية

«شوقى» يزف بشرى عن مستوى التعليم المصرى

إنفوجراف

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

نجم الساعة

مراجعة فيلم «the father».. عندما فقد «هوبكنز» عقله ليمتعنا

منوعات

كورونا يعلق الجولات الساحية في كوريا الجنوبية

ثقافة الشاي.. سمات مميزة وجزء أصيل من تكوين ووجدان الشعب الصيني

بعد الحرائق.. أستراليا تستعد للفيضانات

بعد ألم 12 ساعة.. خروج حشرة من أذن رجل (فيديو)

أيام زمان

«استمر 4 ساعات».. حكاية أطول مشهد رومانسى لـ سعاد حسنى

«أبو رجيلة» نجم الزمالك الذى اكتشف موهبته الغنائية صدفة

كواليس حرب خفية بين السندريلا وزبيدة ثروت في «الحب الضائع»

«مروا من هنا».. سلمى الشماع ترصد رحلتها مع نجوم الفن والإعلام

مقالات الرأي
ماجد حبته
مزايدات البرادعى
عمرو خالد
«المجيب».. إذا ألهمك الدعاء فاعلم أنه يريد أن يعطيك
ماجد حبته
ماذا قال بوريطة؟
د.مينا بديع عبدالملك
المنشاوى.. البلبل البكّاء
المزيد

الثقافة

صدور ترجمة جديدة لرواية «موت فى البندقية» لــ توماس مان

منال محيى الدين تحيى حفلًا فنيًا بدار الأوبرا.. الليلة

مناقشة كتاب «رحلة إلى جزر الجنة» بجزويت الإسكندرية.. غدًا

افتتاح فعاليات ملتقى مسرح الميكروتياترو بمركز الحرية للإبداع