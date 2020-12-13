وكيل تعليم القليوبية يشدد على مواجهة كورونا داخل مدارس كفر شكر

تفقد السيد الفيومي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، عددا من مدارس إدارة كفر شكر التعليمية، والتي تعد أول مره منذ توليه المنصب الشهر الماض، لمتابعة سير العملية التعليمية وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظا على سلامة الطلاب والمعلمين، وتنفيذا لقرارات مجلس الوزراء ووزارة الصحة المصرية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، وكذلك الانضباط الإداري بداخل مبنى الإدارة والمدارس.حيث زار وكيل الوزارة مدرستى المهندس محمد أسامة عمارة الإعدادية المشتركة وكفر تصفا الإعدادية بنات وديوان الإدارة التعليمية بكفر شكر.واطمأن خلال جولته على تطبيق إجراءات التباعد بين الطلاب داخل الفصول وارتداء الكمامات، مؤكدا على تطبيق الأدوار والمهام بما يضمن سلامة العملية التعليمية وسلامة وصحة الطلاب والعاملين والمعلمين داخل المدارس.كما أكد أهمية رفع الوعى وترصد المرض واكتشاف أي حالات بشكل مبكر بالتنسيق مع الأجهزة المعنية والقيام بأعمال التطهير والتعقيم بشكل يومي ودوري وتطبيق التباعد الاجتماعى والتهوية الجيدة.وشدد خلال جولته على توفير بيئة تعليمية وصحية ملائمة للطلاب والمعلمين وتوفير أجواء ملائمة للدراسة مع تقليل الكثافات ومنع أي تجمعات للطلاب أو أي تزاحم طلابي خلال الدخول والخروج.يذكر أن سماح إبراهيم وكيل مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، تفقدت مدارس إدارة كفر شكر فى أول أسبوع عمل لها، وشددت على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا وحماية الطلاب من التجمعات أو أي مخاطر تهدد حياتهم مع الالتزام بالقوانين والاهتمام بطرفى العملية التعليمية.