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مصر

«شوقى» يزف بشرى عن مستوى التعليم المصرى

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 09:55 ص
الدكتور طارق شوقي
الدكتور طارق شوقي
نورهان عبدالرحمن
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أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تقدم مصر 11 مركزًا في التعليم قبل الجامعي، في مؤشر المعرفة العلمي، في عام واحد، وكذلك التقدم 23 مركزًا في التعليم الفني في نفس المؤشر.

وأكد «شوقي»، خلال منشور له عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: أن «مصر كانت تحتل المركز 106 في هذا التصنيف في عام 2017، وأصبحنا في المركز 83 في التعليم قبل الجامعي في عام 2020 من 138 دولة دخلت التصنيف».

وقدم وزير التعليم التهئنة على هذا التقدم في مؤشر التعليم، قائلًا: «مبروك لمصر».

وكان قد أعلن مجلس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة يشهدان على نهضة مصر معرفيًّا من خلال مؤشر المعرفة العالمي 2020، الذي يصدر سنويًّا منذ 2017، لتقييم الأداء المعرفي لـ 138 دولة حول العالم، من خلال 199 مؤشرًا فرعيًّا متضمنة في 7 مؤشرات قطاعية رئيسة، لكل منها وزن نسبي، وتتراوح قيم المؤشر على مقياس من (0-100)؛ حيث 100 يعني الأفضل أداءً والعكس صحيح.



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