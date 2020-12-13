ضخ 15 مليون جنيه فى صندوق التنمية المحلية

أعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، موافقة وزارة المالية على طلب الوزارة لتعزيز القدرة المالية لصندوق التنمية المحلية لمواجهة الطلبات المتزايدة من المواطنين في القرى خلال الفترة الحالية للاستفادة من قروض الصندوق لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.وقال شعراوي، في بيان، إنه قد تم استنفاد مبلغ 15 مليون جنيه ميزانية الصندوق خلال العام المالى الحالي في الفترة من الأول من يوليو 2020 وحتى 30 نوفمبر 2020، لافتًا إلى أن وزارة المالية وافقت على إتاحة مبلغ 15.8 مليون جنيه من متحصلات وإيرادات الصندوق حتي يتمكن من تنفيذ أهدافه الاجتماعية لرفع مستوي المعيشة للمواطنين بالقرى.وكشف شعراوي، عن مخاطبة وزارة التنمية المحلية لوزارة المالية لطلب زيادة القدرة المالية للصندوق التنمية المحلية من مبلغ 15 مليون جنيه إلى 40 مليون جنيه لزيادة أعداد المستفيدين في القرى خاصة الأكثر احتياجًا بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وكذا المبالغ التي يتم صرفها لتمويل المشروعات وتوسيع قاعدة الصندوق.