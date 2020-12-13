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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

توصيل الغاز الطبيعى إلى أرمنت بالأقصر

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 10:09 ص
توصيل الغاز الطبيعي
توصيل الغاز الطبيعي
هدى الأمير
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أعلن العميد عبدالله عاشور، رئيس مركز ومدينة أرمنت غرب الأقصر، عن توصيل ولحام مواسير الغاز الطبيعي بطول 1080 مترًا، وذلك استعدادًا لعمل الدفع النفقي أسفل ترعة أصفون بعمق يصل إلى 20 مترًا.

وأشار «عاشور»، إلى أنه من المقرر أن تُنهي شركة غاز مصر، التراخيص اللازمة من الري، كما تم التنسيق أيضًا مع الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البري المنطقة الثامنة، ومع الإدارة العامة لمرور الأقصر، لعمل الدفع النفقي أسفل طريق مصر أسوان الزراعي.

ولفت إلى أنه تم اتخاذ جميع التدابير اللازمة للبدء في العمل بالمشروع دون أي معوقات، وذلك خلال الاجتماع التنسيقي الذي عقد الأسبوع قبل الماضي، والذي ضم جميع الجهات المختصة والمعنية لمناقشة النواحي الفنية، والتفاهم حول كيفية إنهاء مشاكل التعارضات مع المرافق المختلفة ومسار الغاز الطبيعي والوصلات الفرعية والمنزلية.

يأتى ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بمتابعة الأعمال الجاري تنفيذها بواسطة الهيئات والشركات الحكومية بنطاق المراكز والمدن.

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