تراث «حسن فتحي» المغفل عنه.. المعماري السكندري الذي غزا العالم

- تأثير تجربته بالعالم

- أعماله ومشاريعه

- مؤلفاته

ارتبط اسم «مصر» دائمًا بالتاريخ والتراث في جميع المجالات التي تجذب إليها زائريها من جميع دول العالم، ومهما طرأ من أفكار حديثة تبقى الهوية المصرية النابعة من أرضها هي من يبحث عنه الجميع، وهو ما ترجمه وعمل على إظهاره وتوثيقه الكثير من أبنائها في كل المجالات، وفي مجال العمارة كان للمعماري السكندري «حسن فتحي» دورًا مميزًا يغفله الكثيرون، حيث أفنى عمره في توثيق عمارة الإنسان من خلال أعماله النابعة من الهوية والبيئة بفكر ومنظور مختلف نفذه على أرض مصر وبجميع أنحاء العالم.يقول الدكتور إسلام عاصم، نقيب المرشدين السياحيين السابق بالإسكندرية ورئيس قسم الإرشاد السياحي بالمعهد العالي للسياحة وترميم الآثار بالاسكندرية، إن المعماري حسن فتحي، قيمة كبيرة لم نستطيع إلى الآن حفظ جميع تراثه بشكل واضح، مشيرًا إلى أن الأجيال الحالية لم تعرف شيئًا عن حسن فتحي، بل أن الأجيال التي تعرف قيمته تنتهي، ولم يتبقي أحد يتحدث عنه سوى المتخصصين في العمارة فقط.وأضاف «عاصم» لـ«الدستور»، أن المعماري حسن فتحي، سكندري المولد، وعاش في بيئة ما بين الأوروبية والعربية، فهو من أب مصري من صعيد مصر وأم تركية، ولد في عام 1900، وعاش صباه بالإسكندرية، وانتقل مع عائلته إلى القاهرة واستقر في مدينة حلوان وألتحق بمدرسة المهندس خانة، بجامعة فاروق الأول« جامعة القاهرة».وتابع، أن «فتحي» في مقتبل حياته عمل في دولة اليونان، ثم عاد وتم تعيينه مستشارا في الحكومة المصرية، وتم المشاركة في العديد من المشاريع، ليؤسس مشروع القرنة بالأقصر، وقرية باريس بالواحات الخارجة، ثم سافر إلى الولايات المتحدة، ليعود إلى القاهرة مرة أخرى ليشتري منزل على الطراز المملوكي العثماني في درب اللبانة ويعيش فيه حتى وفاته في عام 1989.وأشار «عاصم» إلى أنه بعد وفاة حسن فتحي، اشترى منزله أحد تلامذته وتم تحويل المنزل إلى ما يسمي "بيت المعمار" بصورة متحف يتحدث عن حسن فتحي وتاريخه، واصبح هذا المنزل مزارا للمصريين والأجانب من سائر أنحاء العالم.يوضح «عاصم»، أن تجربة حسن فتحي المعمارية أثرت في العديد من دول العالم، في العصر الحديث، حيث أسند إليه مشروع في ولاية نيو ميكسيكو، جنوب الولايات المتحدة، وذلك قبل عودته إلى القاهرة، كما اثرت تجربته في المملكة العربية السعودية، من خلال السلطان بن سليمان الذي أحيا تراث المملكة العربية السعودية، وهو صاحب اول جمعية للتراث في الوطن العربي، وعن طريق تلامذة حسن فتحي تم ترميم منزل وإعادة بناء بيت العذيبات بالدرعية بالرياض، الذي كان مملوك للملك فيصل رحمه الله ليعيد بناء المنزل الذي بني من الطين أحدث مستوى بسبب فكر المعماري السكندري.يوضح رئيس قسم الإرشاد السياحي، أن هناك مدارس وشوارع بأسم المعماري حسن فتحي، ولكن لا يعرف الكثير ما هي أعماله، حيث من أشهرها قرية «القرنة» في الأقصر والتي أسسها بفكره، وساءت حالتها في فترة، ولكن تم العمل على تطويرها برعاية هيئة اليونسكو، بالإضافة إلى مدرسة فارس الإبتدائية في أسوان، وهي واحدة من المدارس التي صممها « فتحي» وبنيت من الطين والطول اللبن، والتي اثير أزمة حولها بعد ان كانت سوف تهدم وتم التراجع عن هذا القرار وتم إنقاذها من الهدم وتسجيلها آثار.أشار «عاصم» إلى أن حسن فتحي له عدة مؤلفات وهي كتب "القرنة.. قصة مدينتين" باللغة الإنجليزية وتم ترجمته للعربي، والطاقات الطبيعية والعمالة التقليدية، العمارة والبيئة، العمارة العربية الحديثة، القاعة العربية في المنازل القاهرية، وقصتين «مشربية، ويوطيوبيا».وأكد على أن تجارب حسن فتحي في العصر الحديث وفكره جعله محل أحترام من الجمبع، لافتًا أنه يجب الحفاظ على تراثه في مصر وتسجيل جميع مباني هذا المعماري المعروفة في عِداد الآثار او مجلد التراث.