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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

462 إصابة جديدة بكورونا في فنزويلا

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 08:28 ص
كورونا في فنزويلا
كورونا في فنزويلا
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أعلنت وزارة الصحة الفنزويلية اليوم الأحد أنها سجلت 462 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) من بينهم 30 حالة وافدة خلال الـ(24) ساعة الماضية.

ونقلت صحيفة (إل يونيفرسال) الفنزويلية على موقعها الإلكتروني عن بيان أصدرته وزارة الصحة أن إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 107 آلاف و177 حالة، تعافى منهم 102 ألف و289 حالة.

وبلغ إجمالي الحالات النشطة في البلاد 3939 حالة، بينما ارتفعت حالات الوفاة إلى 949 بعد تسجيل 5 حالات خلال ال(24) ساعة الماضية.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو ( كوفيد-19 ) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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