1288 إصابة جديدة بكورونا في إسرائيل

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، أنها سجلت 1288 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بينما تم الإبلاغ عن 321 حالة خطيرة.وذكرت الوزارة في بيانها الذي أوردته صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية على موقعها الالكتروني اليوم الأحد - أن حصيلة الوفيات جراء الفيروس ارتفعت إلى 2983 حالة بعد تسجيل أربع حالات أمس بينما هناك 128 حالة تم وضعها على أجهزة التنفس الصناعي.وتجاوز العدد الإجمالي للاصابات بفيروس كورونا في إسرائيل الـ354 ألف حالة تعافي منهم ما يزيد عن 335 ألف حالة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو ( كوفيد-19 ) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.