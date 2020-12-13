12 ألف إصابة و685 وفاة بكورونا في المكسيك

أعلنت وزارة الصحة في المكسيك اليوم الأحد، تسجيل 12 ألفا و57 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و685 وفاة خلال الـ(24) ساعة الماضية.وذكرت صحيفة (إل يونيفرسال) المكسيكية على موقعها الإلكتروني اليوم أن إجمالي عدد الإصابات بكورونا فى البلاد ارتفع إلى مليون و241 ألفا و436 حالة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 113 ألفا و704 حالات وفاة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو ( كوفيد-19 ) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.