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مصر

مستشفيات جامعة عين شمس تنجح في إجراء جراحة دقيقة ونادرة لفصل توأم ملتصق (صور)

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 10:27 ص
فريق
فريق
ريم محمود
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نجح مستشفى الدمرداش الجامعي التابع لجامعة عين شمس في إجراء جراحة دقيقة ونادرة لفصل توأم ملتصق من أسفل الظهر، لطفلتين بعمر سنة ونصف.

وأجرى الجراحة، فريق طبي من العديد من التخصصات الطبية برئاسة الدكتور عمرو مبروك أستاذ ورئيس قسم جراحة التجميل، وضم كل من هاني الذهبي أستاذ ورئيس قسم التخدير والطاقم المعاون له، وأحمد مدحت أستاذ ورئيس قسم جراحة الأطفال والفريق المعاون له، ومحمد وائل سمير أستاذ جراحة المخ والأعصاب والفريق الطبي المعاون له.

وقالت جامعة عين شمس في بيان لها صدر منذ قليل أنه تم إجراء الجراحة التوأم المتماثل (لين ولانا) بعمر سنة ونصف، وتعد هذه الحالة من الالتصاق نادرة الحدوث، حيث أوضح الدكتور عمرو مبروك أن هذه الحالة ملتصقة أسفل الظهر ويتم عمل فصل للجزء السفلي من العمود الفقري والمستقيم وجزء من الجهاز التناسلي والبولي وما يرتبط بكل هذه الأجزاء من الأعصاب والعظام.

وأشار إلى أن هذه الحالة نادرة الحدوث تحدث مرة واحدة من بين كل ٢٠٠ ألف حالة توأم متماثل وقد يكون الالتصاق في منطقة الوجه أو الصدر أو البطن أو الظهر أو أسفل الظهر، لافتًا إلى أن حالة (لين ولانا) ملتصقة في منطقة أسفل الظهر وهذه الحالة قد لا يراها الجراح سوى مرة واحدة فقط طوال حياته نظرًا لندرة حدوثها الشديدة إذ تمثل نسبة حدوثها 5 % من حالات الالتصاق في التوائم المماثلة بشكل عام.

وأشار إلى أن عمل تخصصات العظام والأمراض التناسلية يلي الإنتهاء من إجراء الجراحة بمعاونة فريق تخصصات التجميل وجراحة الأطفال والمخ والأعصاب والتخدير.

وأفاد بأن العمل على هذه الحالة وتجهيزها حتى تخضع للتدخل الجراحي استغرق أكثر من 4 شهور منذ وصول الحالة للمستشفى في أغسطس الماضي، مؤكدًا أن هناك خطة تم وضعها بعناية للتحضير للحالة وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة.

وأكد الدكتور طارق يوسف أن هذه العملية تم إجراؤها مجانًا دون تحمل أسرة الطفلتين أية تكاليف.

ووجه الشكر لكافة الأطقم الطبية المشاركة في إنجاح هذه العملية الدقيقة والنادرة، حيث أشاد بجميع أطباء قسم جراحة التجميل وجراحة المخ والأعصاب وجراحة الأطفال وكذا التمريض ومساعدي التمريض والإداريين والعمال الذين بذلوا أقصى جهودهم لإنجاح هذه العملية.

وقد تمت هذه العملية تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور أشرف عمر عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية والدكتور طارق يوسف مدير مستشفى الدمرداش الجراحي بمستشفيات جامعة عين شمس.
مستشفيات جامعة عين شمس تنجح في إجراء جراحة دقيقة ونادرة لفصل توأم ملتصق (صور)
مستشفيات جامعة عين شمس تنجح في إجراء جراحة دقيقة ونادرة لفصل توأم ملتصق (صور)
مستشفيات جامعة عين شمس تنجح في إجراء جراحة دقيقة ونادرة لفصل توأم ملتصق (صور)
مستشفيات جامعة عين شمس تنجح في إجراء جراحة دقيقة ونادرة لفصل توأم ملتصق (صور)
مستشفيات جامعة عين شمس تنجح في إجراء جراحة دقيقة ونادرة لفصل توأم ملتصق (صور)
مستشفيات جامعة عين شمس تنجح في إجراء جراحة دقيقة ونادرة لفصل توأم ملتصق (صور)

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