زيارة السيسي للكلية الحربية تتصدر اهتمامات الصحف اليوم

تناولت الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الأحد، عددا من الموضوعات أبرزها زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للكلية الحربية والحوار المفتوح الذي دار مع الطلبة، ولقاء الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بعدد من مقاتلي الجيش الثاني الميداني بحضور الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.كما تناولت إطلاق البنك المركزي مبادرة لدعم القطاع الصحي خلال الفترة المقبلة لمواجهة الموجة الثانية من كورونا في 13 محافظة، وتصريحات وزير المالية محمد معيط عن دخول الفاتورة الإلكترونية حيز التنفيذ، وعقد شركة الجسر العربى للملاحة، جمعيتها العمومية في دورتها الـ 75 بالقاهرة بحضور المهندس كامل الوزير وزير النقل، والمهندس مروان خيطان، وزير النقل الأردني، وناصر حسين وزير النقل العراقي.وتحت عنوان "الانفتاح على الدول الكبرى والعلاقات المتوازنة من ثوابت السياسة المصرية".- الرئيس في حوار مفتوح مع طلبة الكلية الحربية: القوات المسلحة تتميز بالانضباط والاجتهاد.. والشعب يقدر جهودها لحفظ استقرار الوطن.قالت صحيفة الأهرام إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قام فجر السبت، بزيارة تفقدية لمقر الكلية الحربية، رافقه خلالها الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان القوات المسلحة.وصرح السفير بسام راضى المتحدث باِسم رئاسة الجمهورية بأن الزيارة جاءت في إطار حرص الرئيس على متابعة برامج تدريب وتأهيل طلبة الكلية الحربية ؛ حيث تفقد مراحل الإعداد البدني والمهاري المختلفة لطلبة الكلية، بما فيها تدريبات ركوب الخيل، كما شارك الطلبة في بعض الأنشطة الصباحية، وتناول وجبة الإفطار معهم.وألقى الرئيس كلمة خلال الزيارة هنأ خلالها الطلبة الجدد على النجاح في الالتحاق بالكلية الحربية، مؤكدًا متابعته الحثيثة لكافة إجراءات واختبارات الالتحاق بالكلية الحربية، وحرص د على التواصل مع الطلبة الجدد عن قرب في بداية مشوارهم الدراسي بالكلية.وأضاف المتحدث الرسمي أنه دار حوار مفتوح بين الرئيس والطلبة الجدد، حيث أشار الرئيس إلى نتائج الزيارة الرئاسية الأخيرة إلى فرنسا وما عكسته من تفاهم وتنسيق مشترك من أجل تحقيق الاستقرار في المنطقة، فضلًا عن جهود تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، خاصةً على الصعيد العسكري والأمني والثقافي، موضحًا الثوابت الأساسية التي تقوم عليها السياسة ال مصر ية من الانفتاح على كافة الدول الكبرى وإقامة العلاقات المتوازنة والمعتدلة معها من أجل البناء والتنمية والتعمير بعيدًا عن الاستقطاب والمحاور.وتحت عنوان "وزير الدفاع خلال لقائه مقاتلي الجيش الثاني الميداني: نجاحات مستمرة في تطهير شمال سيناء من الإرهاب".قالت صحيفة الأهرام إن القائد العام أكد أن القوات المسلحة المصرية بكافة أفرعها تضحي بالغالي والنفيس من أجل الحفاظ على أمن الوطن وصون مقدراته.وأن ذلك جاء خلال لقاء الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بعدد من مقاتلي الجيش الثاني الميداني بحضور الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.ونقل الفريق أول محمد زكي، لمقاتلى الجيش الثانى الميدانى تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة على ما يقدمونه من نجاحات مستمرة خلال المعارك التى يخوضنها ودورهم البطولى فى تطهير شمال سيناء من براثن الإرهاب البغيض، وقضائهم على مخططات العناصر الإرهابية الرامية لزعزعة إستقرار الوطن.وأشار القائد العام للقوات المسلحة إلى أن خطط التنمية الطموحة للدولة المصرية لابد أن ترتكز على قوة عسكرية صلبة تؤمن دائما بحق الشعب المصري نحو التطلع لمستقبل أفضل بعيدًا عن تخريب الجماعات الإرهابية وسعيهم الدائم لترويع المواطنين الآمنين وعرقلة مسيرة التقدم والبناء.أما صحيفة الأخبار فقالت تحت عنوان "1.4 مليار جنيه من البنك المركزي لمواجهة الجائحة " إن البنك المركزي أطلق مبادرة لدعم القطاع الصحي خلال الفترة المقبلة لمواجهة الموجة الثانية من كورونا في 13 محافظة.وأكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية أنه تم التنسيق مع وزارة الصحة والسكان والمحافظين لاتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ورفع كفاءة كافة مستشفيات الصدر والحميات على مستوى جميع محافظات الجمهورية.ووجه «شعراوي» المحافظين بسرعة تنفيذ الأعمال الواردة بمبادرة البنك المركزي البالغ قدرها 1.4 مليار جنيه سواء في شراء وتوفير التجهيزات الطبية المطلوبة أو رفع كفاءة المستشفيات المقترحة لاستقبال المواطنين خاصة مستشفيات الصدر وتوفير أجهزة التنفس الصناعي وأسطوانات الأكسجين.وأشار شعراوي، إلى أهمية التأكد من سرعة نهو الأعمال خلال فترة وجيزة حتى تتمكن المحافظات من مواجهة أي تداعيات لفيروس كورونا خلال الفترة الحالية.كما أشاد الوزير، بالجهود الكبيرة التى تبذلها وزارة الصحة والأطقم الطبية بمختلف محافظات الجمهورية خلال هذه الفترة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، لافتًا إلى تقدير كافة أبناء الشعب المصرى لتلك الجهود وتقديم الخدمة الطبية اللازمة للمواطنين.وقالت الأخبار تحت عنوان " الفاتورة الإلكترونية تدخل حيز التنفيذ" ان تعزيز الحوكمة وحصر المجتمع الضريبي بدقة والحد من التهرب وتحقيق العدالة أبرز أهداف منظومة الفاتورة الالكترونية التي دخلت فعليا حيز التنفيذ.وأكدت وزارة المالية أن هناك أكثر من 100 شركة تعمل حاليًا بشكل لحظي بالفواتير الإلكترونية، ويتم تلقي كافة معاملاتهم من مبيعات ومشتريات على المنظومة.وأشار محمد معيط وزير المالية إلى قرار مجلس الوزراء الخاص بأن جميع أجهزة الدولة وهيئاتها وشركاتها لن تتعامل إلا مع الممولين المنضمين إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية بداية من 1 يوليو 2021.فيما تناولت صحيفة "الجمهورية" تصريحات المهندس كامل الوزير، وزير النقل المصري، عن نموذج النجاح في التعاون الثلاثي ممثلًا في شركة "الجسر العربي للملاحة" التي تعمل منذ 35 عامًا، وهو ما دفع الدول الثلاث للتفكير في إنشاء شركة أخرى على غرارها تكون تحت مسمى "الجسر العربي للنقل البري للركاب والبضائع"، وهو الأمر الذي سيعزز وييسر حركة النقل بين الدول الثلاث؛ حيث عقدت شركة الجسر العربى للملاحة، الجمعية العمومية في دورتها الـ 75 بالقاهرة بحضور كل من المهندس كامل الوزير وزير النقل، والمهندس مروان خيطان، وزير النقل الأردني، وناصر حسين وزير النقل العراقي بالإضافة إلى مجلس إدارة الشركة.واستعرضت الجمعية العمومية الحالة الفنية لسفن وبواخر الجسر العربى وأثار جائحة كورونا على نشاط وأعمال ونتائج الشركة المالية خلال الفترة الماضية، وكذلك الإجراءات والآليات التى تم اتخاذها لضمان استمرارية نشاط الشركة التى تمثل حلقة وصل تجارية هامة بين دول مصر والأردن والعراق، كما تم مناقشة الموازنة التخطيطية والاستراتيجية للشركة لعام 2021، واتفق الوزراء على تدعيم الشركة واستمرار تقديم التسهيلات الخاصة بحركة نقل البضائع والركاب بين الدول الثلاث، والعمل على تقديم أفضل الخدمات عبر أسطول الشركة، بالإضافة إلى قيام فرع الشركة فى مصر بدراسة التعاون مع الشركات السياحية المختلفة فى مجال حجز تذاكر السفر الخاصة ببواخر وسفن الجسر العربي.