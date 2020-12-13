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الأحد 13 ديسمبر 2020 الموافق 28 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«أحمد جيتين».. رجل أردوغان الإرهابى فى فرنسا

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 08:42 ص
جريدة الدستور
هدير سند
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كشف تحقيق وثائقي فرنسي عن شخصية غامضة تقف خلف قيادة المجموعة التركية المتطرفة تدعى "أحمد جيتين"، وهو فرنسي من أصل تركي عمره 23 عامًا، كان يشتغل عامل صيانة وتحول سريعًا إلى أحد رموز جماعة "الذئاب الرمادية" المتطرفة، وأحد داعمي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المتحمسين في فرنسا، حسمبا نشرت شبكة "سكاي نيوز".

وأشار التحقيق إلى أن "جيتين" قد حكم عليه سابقًا بالسجن مع وقف التنفيذ في قضية تتعلق بنشر الكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث صرح بأنه يطلب من الحكومة التركية "راتبًا وسلاحًا ليقوم بما يجب القيام به في فرنسا".

ونقل التحقيق على لسان جوليان مارتيناز، المستشار البلدي في مدينة أويونا في إقليم الأين شرقي فرنسا، قوله: "أحمد جيتين معروف في الأوساط السياسية المحلية، فقد سبق له أن ترشح للانتخابات التشريعية عام 2017 والانتخابات البلدية في 2020 في المدينة، ودعا بوضوح إلى التصويت على أساس العرق والدين، مطالبًا الأتراك والمسلمين بالتصويت له".

وذكر التحقيق أن "جيتين" ترشح على قائمة حزب صغير يسمى العدالة والتنمية، يعتبر الذراع الفرنسية لحزب أردوغان الحاكم، ويتوجه أساسًا للجاليات التركية والمسلمة، وضمن برنامجه السياسي يطالب بضم تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، ما يشكل بوضوح اختراقًا تركيًا سياسيًا.

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