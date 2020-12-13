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اقتصاد

العراق: استقطاب شركات أجنبية لتطوير حقول الغاز

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 07:09 ص
وزيز النفط العراقي
وزيز النفط العراقي إحسان عبد الجبار
وكالات
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صرح وزيز النفط العراقي إحسان عبد الجبار بأن وزارته دخلت في مفاوضات مع شركات أجنبية أبرزها شركة توتال الفرنسية؛ لاستثمار الغاز في عدد من الحقول أبرزها حقلي عكاس والمنصورية ومجمع أرطاوي لسد متطلبات إحتياجات العراق من الغاز.

وقال وزير النفط العراقي، لصحيفة "الصباح" الحكومية الصادرة اليوم الأحد، إن وزارة النفط تعمل على التخلص من ظاهرة حرق الغاز المصاحب لإنتاج النفط والغاز الحر من خلال الدخول في مفاوضات لاستثمار الغاز مع شركات عالمية والقضاء على هذه الظاهرة وتحقيق مستويات إنتاج تصل إلى ملياري قدم مكعب من الغاز بنهاية عام 2022.

وأضاف أن "وزارة النفط تجري حاليا مراجعة معمقة في تفاصيل بنود عقود استثمار الغاز الحر لتجاوز الأخطاء التي وقعت في عقود جولات التراخيص النفطية السابقة ومراجعة كافة الإخفاقات المؤشرة بنقاط الضعف وندرس حاليا عروض شركات الخدمة التي دخلت في تنافس لتطوير حقول المنصورية وعكاز والحقول المجاورة لاستثمار الغاز الحر في محافظتي الأنبار وديالى".

وكشف الوزير أن المفاوضات التي أجرتها وزارة النفط مع الشركات النفطية الأجنبية الكبرى التي تتولى تطوير الحقول النفطية جنوبي العراق بعد هبوط الأسعار على خلفية تفشي فيروس كورونا حول تخفيض تكلفة الإنتاج دعمت قدرة الوزارة على الألتزام بمحددات قرارات َمنظمة الدول المصدرة للنفط وحلفائها بخفض الإنتاج وتعافي سعر البرميل الى 50 دولار للبرميل وفقا لمؤشرات الاسواق العالمية".

وقال" إن للشركات النفطية الاجنبية المستثمرة للنفط الخام في العراق مصلحة في التعاون المشترك مع العراق وباستقرار السوق النفطية لتحقيق نسبة متوازنه بالربح لكل برميل منتج وتوفير إيرادات مالية للموازنة العامة الاتحادية للبلاد".

وأوضح عبد الجبار أن وزارة النفط ماضية بخططها لطرح أربعة" مصاف جديدة لتكرير النفط الخام للأستثمار أمام الشركات الأجنبية في مدينة الفاو بطاقة 300 ألف برميل يوميا ومصفاة ميسان والناصرية وكركوك بطاقة 150 ألف برميل يوميا لكل مصفاة فضلا عن البدء في إنشاء مشاريع عملاقة لتجزئة الغاز المصاحب بطاقة 400 مليون قدم مكعب في منطقة أرطاوي في محافظة البصرة لسد الأستهلاك الداخلي وتصدير الفائض للأسواق العالمية".

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