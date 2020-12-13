السطو على منزل الإيطالى «روسى» خلال مراسم الجنازة

ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) أن منزل اللاعب الإيطالي الراحل باولو روسي، الفائز سابقا بكأس العالم لكرة القدم، تعرض للسطو خلال مراسم جنازته يوم السبت.وتوفي روسي، الذي قاد إيطاليا لحصد لقب كأس العالم 1982 بعدما سجل ستة أهداف في البطولة، عن 64 عاما يوم الخميس الماضي وأقيمت مراسم جنازته في فيتشينزا.وقالت أنسا إنه عند عودة زوجته فيدريكا كابيليتي اكتشفت تعرض المنزل للسطو وسرقة بعض الممتلكات الثمينة ومن بينها ساعة. وفتحت الشرطة تحقيقا في الواقعة.