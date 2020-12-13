رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 13 ديسمبر 2020 الموافق 28 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

وفاة نجم موسيقى الريف الأمريكى تشارلى برايد متأثرًا بإصابته بكورونا

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 06:50 ص
موسيقى الريف الأمريكى
موسيقى الريف الأمريكى تشارلى برايد
وكالات
طباعة
توفي نجم موسيقى الريف الأمريكي تشارلي برايد عن 86 عامًا متأثرا بإصابته بـ"كوفيد-19"، وفقًا لما أعلنته عائلته في رسالة نشرت عبر الموقع الإلكتروني للمغني.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، جاء في البيان، أن برايد "الصوت الجهير الثري، وحس الأغنية النقي غير من الثقافة الأمريكية".

وولد "برايد" ابنًا لمزارع في سليدج بولاية ميسيسيبي في 18 مارس 1934، وأصبح أول نجم أسود البشرة لموسيقى الريف في الولايات المتحدة، وأول عضو أسود البشرة في قاعة مشاهير موسيقى الريف في البلاد.

وقدم "برايد" في الفترة بين عامي 1967 و1987 أكثر من 50 أغنية صنفت من بين أفضل 10 على مستوى البلاد، وفاز بجوائز جرامي.

من أشهر أغانيه "كيس آن أنجيل جود مورننج"، و"بليز هيلب مي أي آم فولنج".

وحصل في عام 1971 على جائزة أفضل مغني التي تصدرها جمعية موسيقى الريف، وجائزة أفضل مغني ذكر في عامي 1971 و1972، وجائزة إنجاز على مدى العمر في عام 2020.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

العثور على طالبة شبرا المختفية: التحريات تكشف اللغز

عبدالله السعيد يُعادل رقم «الخطيب» في الدوري العام

الباز: محاولات إخوانية لنشر الفزع وتخويف الناس من لقاح كورونا

مصادر: القبض على وزير النقل فى حكومة الإخوان

الصور

image description

فى أسيوط.. 3 شباب جامعيين يكسرون القيود الاجتماعية وينشئون ورشتهم الخاصة

image description

محافظ أسيوط ينعى شيخ قسوس الكنيسة الإنجيلية بمصر

image description

العثور على شاب مشنوقًا داخل مقهى في دمياط

image description

إزالة مكامير فحم مخالفة بعد نشوب حرائق بدمياط

image description

محافظ أسيوط: إنشاء محطة للغاز الطبيعي على مساحة 250 مترا

الأكثر قراءة

ميدو يفتح النار على أمير مرتضى بسبب «مزبلة التاريخ»

أمطار رعدية وعدم استقرار الطقس.. الأرصاد تكشف تفاصيل «الإنذار البحرى» (خاص)

مستشار الرئيس: مصر دخلت موجة كورونا الثانية

مصادر: القبض على وزير النقل فى حكومة الإخوان

إنفوجراف

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

نجم الساعة

مراجعة فيلم «the father».. عندما فقد «هوبكنز» عقله ليمتعنا

منوعات

موعد امتحانات الترم الأول 2021 للجامعات

السطو على منزل الإيطالى «روسى» خلال مراسم الجنازة

مواعيد القطارات اليوم الأحد 13-12-2020

وفاة نجم موسيقى الريف الأمريكى تشارلى برايد متأثرًا بإصابته بكورونا

أيام زمان

«استمر 4 ساعات».. حكاية أطول مشهد رومانسى لـ سعاد حسنى

«أبو رجيلة» نجم الزمالك الذى اكتشف موهبته الغنائية صدفة

كواليس حرب خفية بين السندريلا وزبيدة ثروت في «الحب الضائع»

«مروا من هنا».. سلمى الشماع ترصد رحلتها مع نجوم الفن والإعلام

مقالات الرأي
ماجد حبته
مزايدات البرادعى
عمرو خالد
«المجيب».. إذا ألهمك الدعاء فاعلم أنه يريد أن يعطيك
ماجد حبته
ماذا قال بوريطة؟
د.مينا بديع عبدالملك
المنشاوى.. البلبل البكّاء
المزيد

الثقافة

صدور ترجمة جديدة لرواية «موت فى البندقية» لــ توماس مان

منال محيى الدين تحيى حفلًا فنيًا بدار الأوبرا.. الليلة

مناقشة كتاب «رحلة إلى جزر الجنة» بجزويت الإسكندرية.. غدًا

افتتاح فعاليات ملتقى مسرح الميكروتياترو بمركز الحرية للإبداع