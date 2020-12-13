وفاة نجم موسيقى الريف الأمريكى تشارلى برايد متأثرًا بإصابته بكورونا

توفي نجم موسيقى الريف الأمريكي تشارلي برايد عن 86 عامًا متأثرا بإصابته بـ"كوفيد-19"، وفقًا لما أعلنته عائلته في رسالة نشرت عبر الموقع الإلكتروني للمغني.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، جاء في البيان، أن برايد "الصوت الجهير الثري، وحس الأغنية النقي غير من الثقافة الأمريكية".وولد "برايد" ابنًا لمزارع في سليدج بولاية ميسيسيبي في 18 مارس 1934، وأصبح أول نجم أسود البشرة لموسيقى الريف في الولايات المتحدة، وأول عضو أسود البشرة في قاعة مشاهير موسيقى الريف في البلاد.وقدم "برايد" في الفترة بين عامي 1967 و1987 أكثر من 50 أغنية صنفت من بين أفضل 10 على مستوى البلاد، وفاز بجوائز جرامي.من أشهر أغانيه "كيس آن أنجيل جود مورننج"، و"بليز هيلب مي أي آم فولنج".وحصل في عام 1971 على جائزة أفضل مغني التي تصدرها جمعية موسيقى الريف، وجائزة أفضل مغني ذكر في عامي 1971 و1972، وجائزة إنجاز على مدى العمر في عام 2020.