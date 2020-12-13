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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

تكريم يسرا والحلانى وحكيم وعدد من المشاهير فى «نجم العرب» (صور)

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 07:40 ص
يسرا
يسرا
حسين الجندي
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شهد مهرجان "نجم العرب"، الذي أقيم مساء أمس السبت، تكريم عدد كبير من نجوم الفن والإعلام ممن تميزوا بأعمالهم في عام 2020، وذلك داخل فندق الماسة.

كان ضمن المكرمين الفنانة يسرا، وعاصي الحلاني ونجله الفنان الشاب الوليد، وحكيم، وشيري عادل، حنان مطاوع، زينة، رامي صبري، أحمد زاهر، الإعلامية دعاء عامر، المخرج سامح عبد العزيز، الفنان بيومي فؤاد، هنا الزاهد، شيكو، هشام ماجد، هنادي مهنا، أحمد خالد صالح، حنان مطاوع.

كما تم تكريم المخرجة شيرين عادل، وإنجى المقدم، جميلة العوضى، رامى جمال، المنتج وليد منصور، ومهندسة الديكور رباب إبراهيم، والمخرج وائل إحسان، أحمد حاتم، وغيرهم من نجوم الفن والمشاهير.

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