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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الشرطة الألمانية تعثر على منشأة لزراعة القنب وتعتقل 6 أشخاص

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 04:03 ص
الشرطة الألمانية
الشرطة الألمانية
وكالات
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اعتقلت الشرطة الألمانية في ضاحية فوبرتال بغربي ألمانيا 6 رجال بعد اكتشاف منشأة غير قانونية لزراعة القنب، وفقا لمسؤولين.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، صادرت الشرطة ومسؤولون من مكتب المدعي العام أكثر من 600 نبتة حشيش من عمارة سكنية في ضاحية فوبرتال-إلبرفيلد.

وامتدت المنشأة على أربعة طوابق، في شقق مختلفة، وتم إنشاؤها بشكل احترافي وهي مزودة بخطوط كهرباء وأنابيب للتهوية وصناديق للصمامات والمصابيح وغيرها من الملحقات.

وقال متحدث باسم الشرطة إن أدلة قدمها شهود قادت الضباط إلى الموقع.

وذكرت التقارير أن الرجال الستة لم يقاوموا عملية الاعتقال. وورد أن أعمارهم تتراوح بين 24 و32 سنة.

وقال مسؤولون إنه بالنظر إلى كمية المخدرات المضبوطة، يواجه الرجال الستة حال إدانتهم أحكاما بالسجن لمدد طويلة.

وسيقرر مكتب المدعي العام قريبًا موعد مثولهم أمام قاض.

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