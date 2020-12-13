قريبا... روافد تصدر كتاب «مرة إثر مرة» لــ سعد أحمد

يصدر قريبًا عن دار روافد للنشر والتوزيع، كتاب «مرة إثر مرة» درجات نحو السلام الذاتي، للكاتب السعودي سعد أحمد ضيف الله.يحتوي الكتاب على 312 رسالة إنسانية، تحث على السعادة والتسامح وحب الحياة، وتناقش أمور الحياة اليومية التي قد تمنعنا من التمتع بالحياة والوصول إلى جوهر ذاته الإنسانية.ومن عناوين الرسائل «السعادة، الحب، البهجة، الوعي، الفرح، النجاح، الثقة، الحرية، التعاسة، الأخلاق، الصمت، النفس، اليأس، الهدف، الأحلام، الجمال، الرضا، الأخطاء، الحياة، الأنا...».يقول الكاتب: «حكمة النهر تقول: إلى الأمام، امضِ ولا تتوقف، رغم الصخور والعقبات، تعرج، انحنِ، لكن لا تتوقف. امضِ ولا تتوقف».. وتحت عنوان «الأخطاء»، يقول: «ما لم يقترف الإنسان الأخطاء فإنه لن يتطور، القضية ليست قضية خطأ أو صواب، بل قضية عمل وإنتاج. والمصداقية والإخلاص تكمن في العمل والإنتاج. الأخطاء تجعلك إنسانًا ومن ثم تقودك نحو الإبداع».يذكر أن سعد أحمد ضيف الله، كاتب سعودي، مهتم بالتنمية الذاتية، صدر له رواية ظلال صاعقة، عام 2012. وينشر في العديد من الصحف والمواقع مقالات أدبية وقصص، ومقالات في مجال التنمية الذاتية.