لقاء جديد من لقاءات «حوار الفنون» بقبة الغورى.. الليلة

يقام بمركز إبداع قبة الغوري بشارع الأزهر٬ في السابعة والنصف من مساء اليوم الأحد٬ لقاء جديد من لقاءات "حوار الفنون" والذي تشارك فيه فرقة الطبول النوبية٬ فرقة الآلات الشعبية المصرية ومجموعة من الأصوات من الأقاليم٬ وفرقة إندونيسيا للغناء الشعبي الإندونيسي، والعرض رؤية وإخراج الفنان انتصار عبد الفتاح.كما يحل الفنان نور أخياري ضيف شرف الحفل٬ فى احتفالية موسيقية وحوار فني بديع يبرز معالم وفنون ثقافات الشعوب من خلال تحاور الآلات الموسيقية الشعبية المصرية والغناء الإندونيسي والمواويل المصرية والغناء النوبي الأصيل بين مصر وإندونيسيا ومع رقصات التنورة وصولو الإيقاعات.ويقام العرض مع التشديد على اتباع وتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.