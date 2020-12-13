رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 13 ديسمبر 2020 الموافق 28 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

الملاكم البريطانى جوشوا يهزم البلغارى بوليف بالضربة القاضية فى الوزن الثقيل

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 03:50 ص
الملاكم البريطانى
الملاكم البريطانى جوشوا يهزم البلغارى بوليف
وكالات
طباعة
نجح الملاكم البريطاني أنتوني جوشوا في الحفاظ على ألقابه العالمية في الوزن الثقيل، بالتفوق على منافسه البلغاري كوبرات بوليف بالضربة القاضية.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، في النزال الدراماتيكي الذي استضافه ملعب ويمبلي، أصبح البطل البريطاني البالغ من العمر 31 عاما قريبا من الفوز بعد أن أسقط منافسه البلغاري (39 عاما) في الجولة الثالثة إثر لكمة قوية بيده اليمنى، لكن بوليف تعافى وواصل الصراع أمام حوالي ألف مشاهد.

وتسبب بوليف خلال النزال في بعض المواقف الصعبة لمنافسه، لكن جوشوا وجه في نهاية الجولة التاسعة لكمة قوية أسقطته أرضا.

وحاول بوليف الصمود لكن البطل البريطاني وجه له لكمة أخيرة قوية أسقطته أرضا وأنهت النزال الذي ترقبت الجماهير متابعته بعدما تأجل في يونيو بسبب جائحة كورونا.

وبهذا الفوز، احتفظ جوشوا بألقاب الاتحاد الدولي للملاكمة ورابطة الملاكمة العالمية ومنظمة الملاكمة العالمية.

موضوعات متعلقة

عبدالله السعيد يُعادل رقم «الخطيب» في الدوري العام

الباز: محاولات إخوانية لنشر الفزع وتخويف الناس من لقاح كورونا

مصادر: القبض على وزير النقل فى حكومة الإخوان

أمطار رعدية وعدم استقرار الطقس.. الأرصاد تكشف تفاصيل «الإنذار البحرى» (خاص)

الصور

image description

محافظ أسيوط ينعى شيخ قسوس الكنيسة الإنجيلية بمصر

image description

العثور على شاب مشنوقًا داخل مقهى في دمياط

image description

إزالة مكامير فحم مخالفة بعد نشوب حرائق بدمياط

image description

محافظ أسيوط: إنشاء محطة للغاز الطبيعي على مساحة 250 مترا

image description

محافظ أسيوط: على أصحاب العقارات المخالفة سرعة تقديم طلبات التصالح

الأكثر قراءة

ميدو يفتح النار على أمير مرتضى بسبب «مزبلة التاريخ»

أمطار رعدية وعدم استقرار الطقس.. الأرصاد تكشف تفاصيل «الإنذار البحرى» (خاص)

مستشار الرئيس: مصر دخلت موجة كورونا الثانية

مصادر: القبض على وزير النقل فى حكومة الإخوان

إنفوجراف

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

نجم الساعة

مراجعة فيلم «the father».. عندما فقد «هوبكنز» عقله ليمتعنا

منوعات

الملاكم البريطانى جوشوا يهزم البلغارى بوليف بالضربة القاضية فى الوزن الثقيل

دراسة: بعض المكملات الغذائية تخفض خطر الإصابة بكورونا بين النساء

بنزيما يعادل رقما للأسطورة روبرتو كارلوس

ريال مدريد يفوز على أتلتيكو 2- صفر بالدورى الإسبانى

أيام زمان

كواليس حرب خفية بين السندريلا وزبيدة ثروت في «الحب الضائع»

«مروا من هنا».. سلمى الشماع ترصد رحلتها مع نجوم الفن والإعلام

الزرقاني.. «بداية ونهاية» تحكي قصة حياتي ولم أجسدها في عمل لهذا السبب

«تصدر غلاف مجلة مصرية».. حكاية اللاعب الذي عشقه نجيب محفوظ

مقالات الرأي
ماجد حبته
مزايدات البرادعى
عمرو خالد
«المجيب».. إذا ألهمك الدعاء فاعلم أنه يريد أن يعطيك
ماجد حبته
ماذا قال بوريطة؟
د.مينا بديع عبدالملك
المنشاوى.. البلبل البكّاء
المزيد

الثقافة

قريبا... روافد تصدر كتاب «مرة إثر مرة» لــ سعد أحمد

لقاء جديد من لقاءات «حوار الفنون» بقبة الغورى.. الليلة

تغريد فياض تناقش روايتها «كلونومانيا».. اليوم

سهير زكى حواس فى ضيافة الأعلى للثقافة أونلاين.. غدًا