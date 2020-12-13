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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

إيران: سياستنا مبنية على تعزيز التعاون مع الدول المجاورة

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 03:47 ص
إسحاق جهانجيري
إسحاق جهانجيري
وكالات
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أكد النائب الأول لرئيس الجمهورية الإيراني إسحاق جهانجيري أن سياسة البلاد مبنية على تعزيز التعاون مع الدول المجاورة.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس"، في تصريح له خلال اجتماع رؤساء الغرف التجارية الإيرانية مع دول الجوار، قال جهانجيري: "وفق الإحصائيات فقد بلغت نسبة صادرات السلع الإيرانية إلى الدول الجارة 65 بالمائة من إجمالي صادرات البلاد خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الإيراني الجاري (العام الإيراني بدأ في 20 مارس)، ومن الضروري أن تبادر غرفة التجارة الإيرانية إلى إعداد برنامج عمل واضح ودقيق للتعاون مع كل دولة من دول الجوار ووضع ذلك على جدول الأعمال".

وأضاف: "السياسة الإيرانية مبنية على تعزيز التعاون مع دول الجوار، وهذه الدول تعد الهدف الرئيسي لصادرات السلع الإيرانية، الأمر الذي يتطلب تحديد الأولويات ووضع التمهيدات اللازمة لتعزيز التعاون مع هذه الدول".

وأكد المسؤول الإيراني "ضرورة إيجاد وإكمال البنى التحتية للتعاون بين إيران والجوار"، وأضاف: "رغم كل القيود فقد بذلت الجهود في هذه المرحلة لإنجاز مشاريع سككية للربط بين إيران ودول الجوار حيث تم اتخاذ خطوات مؤثرة في هذا المجال".

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