البرازيل.. 686 وفاة و43900 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية عن تسجيل 686 وفاة و43900 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي بأن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 179765، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 6781799 حالة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.