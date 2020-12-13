تغريد فياض تناقش روايتها «كلونومانيا».. اليوم

يعقد بجاليري حيفا بمقره الكائن بميدان طلعت حرب٬ في السادسة من مساء اليوم الأحد٬ حفل توقيع ومناقشة أحدث إبداعات الشاعرة تغريد فياض٬ رواية "كلونومانيا"٬ والصادرة حديثا عن دار المفكر العربي للنشر، هذا ويناقش الرواية كلا من: الناقدة د. عزة بدر٬ والنافد معتر محسن.وتقع الرواية بين زمنين مختلفين تماما، لكنهما متقاطعين مع بعضهما بقصة حب من الزمن القديم، تظهر آثارها في الزمن الحديث الحالي تقريبًا.تبدأ الحكاية بقصة حب مستحيلة في زمن مصر القديمة الفرعونية، في عصر أحمس الثاني، وتنتهي بآثار تلك القصة القديمة عن طريق فكرة مبتكرة وحديثة جدًا، في العام 2000- في القاهرة الحديثة في منطقة المنيل (التي سكنت فيها الكاتبة مدة من الزمن وأحبتها وتماهت معها).ويقام العرض مع التشديد على اتباع وتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.