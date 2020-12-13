سهير زكى حواس فى ضيافة الأعلى للثقافة أونلاين.. غدًا

يحل الشاعر خليل عزالدين٬ في السادسة من مساء غدًا الإثنين٬ في ضيافة برنامج «اقرأ معانا»، والذي يبث أون لاين عبر قناة المجلس الأعلى للثقافة على موقع «يوتيوب»، وتنظمه لجنة الشعر بالمجلس ضمن مبادرة «كل يوم شاعر»، حيث من المقرر أن يقرأ «عز الدين» قصيدة بعنوان «حتى لو أجبرني صمتي».في سياق متصل يليها في السابعة٬ الجزء الثاني من محاضرة "قراءة وشرح أجزاء من القاهرة الخديوية" والتي تقدمها الدكتورة سهير زكي حواس.تهدف المحاضرة إلى التوعية بالحفاظ على التراث المصري المعماري والثقافي، حيث إن النهضة العمرانية العظيمة التي شهدتها مصر خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين والشواهد تقول إن محمد علي باشا هو واضع نواتها الأولى، وقد أراد الارتقاء والتحديث للبلاد.يأتي ذلك في إطار فعاليات برنامج دعم مبادرة "الثقافة بين إيديك"، الذي تنظمه لجنة الفنون التشكيلية والعمارة، برئاسة الدكتورة دليلة الكرداني.