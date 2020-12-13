الليلة.. افتتاح معرض «الأحجية» بقاعة آدم حنين بالأوبرا

تحتضن قاعة آدم حنين بمركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية٬ في السادسة من مساء اليوم الأحد٬ المعرض الفردي للفنانة غادة إمبارك٬ والذي يقام تحت عنوان "الأحجية" ويستمر حتى ١٨ ديسمبر الجاري.وبحسب "غادة" يضم ٢٨ لوحة من الحجم الصغير، و١٧ لوحة من الحجم الكبير، تحاكي جميعها حياتنا، ففي حياة كلٌ منَّا أحجية نختلف ونتشابه، نتقابل ونفترق، وأيضًا نتوحد فيها فنظلِم ونُظلم، نجهل ويجهل علينا، بعضنا يكتبها لنفسه ببراعة والبعض يكتبها للآخر.يذكر أن الفنانة غادة إمبارك، تخرجت من كلية الفنون الجميله بالزمالك، وسافرت إلى اليابان لمدة ثلاث سنوات، واندمجت في أنماط وأنواع مختلفة من الثقافات والفنون، أضاف إلى رصيدها الفكري والبصري، ثم أقامت معرضين في القاهرة عامي ١٩٩١ و١٩٩٢، وفي عام ٢٠١١ سافرت إلى قلب سيناء لتعليم النساء البدويات فن تزيين منازلهن.