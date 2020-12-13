مناقشة كتاب «الاستعمار العثمانى.. سقوط الأقنعة» بأتيليه القاهرة.. اليوم

يستضيف أتيليه القاهرة بمقره الكائن بشارع كريم الدولة من ميدان طلعت حرب أمام حزب التجمع٬ في السادسة مساء اليوم الأحد٬ لقاء مفتوح لمناقشة كتاب"الاستعمار العثماني.. سقوط الأقنعة" والصادر عن مكتبة جزيرة الورد للكاتب سامي الزقم.ويناقش الكتاب كل من: الدكتور عاصم الدسوقي أستاذ التاريح الحديث والمعاصر٬ والسفير محمد العشماوي – مساعد وزير الخارجية الأسبق٬ والشاعر حزين عمر نائب رئيس تحرير المساء٬ والدكتورة بسمة سعيد دسوقي.ويستعرض الكتاب بصورة بانورامية الجرائم التي ارتكبها العثمانيين في حق دول وشعوب العالم ومن بينها تلك التي ارتكبت قبل وخلال الحرب العالمية الأولى٬ وعلى رأسها إبادة الأرمن عندما قام الأتراك بعمليات إبادة لمئات القرى الأرمنية في مناطق شرق تركيا لتغيير ديمغرافية هذه المناطق.وأبرز هذه الجرائم ما نفذته تركيا في عام 1915 عندما قام العثمانيون بجمع المئات من أبرز الشخصيات الأرمنية في العاصمة إسطنبول٬ ثم إعدامهم في ساحات المدينة بالإضافة إلى القرى الأرمنية٬ ويقدر عدد ضحايا هذه المجازر من مليون إلى مليون ونصف شخص٬ من الأرمن الأبرياء في أبشع إبادة جماعية لم يشهد التاريخ لها مثيلا حينذاك٬ فتمت ضمن خطة مدروسة٬ والإبادة واقع تاريخي موثق.