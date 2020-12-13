إصابات كورونا اليومية فى كوريا الجنوبية تتخطى لأول مرة الألف

في ثاني قفزة غير مسبوقة على التوالي، أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الأحد عن تسجيل 1030 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.وأعلنت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في البلاد اليوم الأحد عن رصد 1030 إصابة جديدة بالفيروس التاجي خلال الساعات الـ24 الماضية 1002 منها محلية، مقابل 950 إصابة في اليوم السابق.ويعود أكبر عدد من الإصابات الجديدة (399 حالة) إلى العاصمة سيئول.وأصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التي سجلت في كوريا الجنوبية منذ بداية الجائحة 42766 إصابة منها 31814 حالة شفاء، فيما لا يزال 179 مريضا في حالة خطرة أو حرجة.وارتفعت حصيلة ضحايا الفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19" في البلاد خلال اليوم الأخير بواقع حالتي وفاة وبلغت 179 وفاة.ووصف الرئيس مون جاي إن أمس السبت الوضع الوبائي الحالي بأنه طارئ ووجه السلطات بتفعيل كافة الموارد المتاحة لاحتواء الجائحة.وقد يجبر الضغط المتزايد الذي تتعرض له السلطات الكورية الجنوبية في ظل ارتفاع وتيرة تفشي كورونا الحكومة إلى رفع مستوى التباعد الاجتماعي إلى أعلى درجة.