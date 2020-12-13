النجل الوحيد للرئيس الفنزويلى يتلقى لقاح «سبوتنيك V» الروسى ضد كورونا

أكد سفير موسكو لدى فنزويلا، سيرجي ملك-باجداساروف، أن نجل رئيس البلاد نيكولاس مادورو خضع للتطعيم ضد فيروس كورونا بلقاح "سبوتنيك V" الروسي.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، أكد السفير أن نيكولاس مادورو جويرا الذي انتخب مؤخرا نائبا شعبيا تلقى اللقاح بين المتطوعين المشاركين في المرحلة الثالثة من اختباراته السريرية.وانطلقت اختبارات "سبوتنيك V" (وهو أول لقاح ضد كورونا في العالم) في فنزويلا منتصف أكتوبر الماضي، ومن المقرر إنتاجه محليا.وسبق أن أعلن مادورو أن حملة تطعيم المواطنين ضد الفيروس التاجي قد تبدأ في أبريل القادم.