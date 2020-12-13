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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فايزر: أول إمدادات لقاح كورونا فى الولايات المتحدة سيتم شحنها من ميشيجان

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 07:11 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
وكالات
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قالت شركة "فايزر"، إنه يتم إعداد أول إمدادات لقاح كورونا للشحن من موقع الشركة في كالامازو بولاية ميشيجان الأمريكية.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" أفادت "فايزر" بأن وزارة الدفاع الأمريكية ستوزع الإمدادات بالشراكة مع وكالات داخل وزارة الصحة والخدمات الإنسانية (HHS) إلى المرافق التي تحددها الحكومة في جميع أنحاء البلاد.

وأكد مسؤول في البنتاجون أن عملية توزيع اللقاح ضد فيروس كورونا التي طورته شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية، داخل الولايات الأمريكية، ستنطلق مطلع الأسبوع القادم.

وصرح الجنرال جوستاف بيرنا، وهو من قادة الفريق المعني بالإشراف على برنامج تطوير وتوزيع اللقاح ضد الفيروس التاجي (Operation Warp Speed)، للصحفيين، بأن أولى شحنات اللقاح الذي وافقت على استخدامه إدارة الغذاء والدواء الأمريكية مساء الجمعة ستصل الولايات الأمريكية صباح الاثنين القادم.

وأوضح الجنرال أن العديد من الشاحنات التابعة لشركتي UPS وFedEx ستخصص الأحد لنقل اللقاح (الذي يجري التطعيم به على مرحلتين) إلى نحو 145 مركز توزيع، فيما من المتوقع أن يصل اللقاح إلى ما تبقى من أصل مراكز التوزيع الـ636 التي تم إنشاؤها في مختلف أنحاء البلاد الثلاثاء والأربعاء القادمين.

ومن المتوقع، حسب وكالة "أسوشيتد برس"، أن يتم توزيع 300 مليون جرعة من اللقاح أولا، مع تخزين نفس الكمية من اللقاح تمهيدا لإكمال تطعيم هؤلاء الذين سيلقون اللقاح أولا.

ولم يتضح بعد ما هي الفئات التي سيتم تطعيمها بالدرجة الأولى، لكن من المرجح أن تعطى الأولوية للكوادر الطبيين ونزلاء دور المسنين.

وتعهدت السلطات الأمريكية بأن اللقاح سيكون متوفرا لجميع المواطنين بحلول أبريل القادم.

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