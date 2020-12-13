«داعش» يخطف موظفين يعملان فى منظمتين دوليتين شمالى نيجيريا

خُطف موظفان في منظمتين دوليتين على أيدي عناصر في تنظيم "داعش" في ولاية بورنو بشمال شرق نيجيريا، فيما كانا عائدين من حفل زفاف أحدهما، حسب ما أفادت مصادر إنسانية وأمنية.وخسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، المخطوفان هما موظف في برنامج الأغذية العالمي كان عائدا من حفل زفافه وزميل له في اللجنة الدولية للصليب الأحمر كان شاهدا في زفافه، وفق المصادر ذاتها.وأعلن تنظيم "داعش" في غرب أفريقيا، الفرع الذي انفصل عن جماعة بوكو حرام عام 2016، مسؤوليته عن عملية خطف "مسيحيين يعملان لحساب الصليب الأحمر" عند حاجز بين قرية ماينوك وميدوغوري، عاصمة الولاية.وتواصل "بوكو حرام" و"داعش" زرع الذعر في شمال شرق نيجيريا حيث أسفر التمرد المستمر منذ عشر سنوات عن مقتل أكثر من 36 ألف شخص وتشريد مليونين.