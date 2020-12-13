رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 13 ديسمبر 2020 الموافق 28 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«داعش» يخطف موظفين يعملان فى منظمتين دوليتين شمالى نيجيريا

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 02:45 ص
داعش
داعش
وكالات
طباعة
خُطف موظفان في منظمتين دوليتين على أيدي عناصر في تنظيم "داعش" في ولاية بورنو بشمال شرق نيجيريا، فيما كانا عائدين من حفل زفاف أحدهما، حسب ما أفادت مصادر إنسانية وأمنية.

وخسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، المخطوفان هما موظف في برنامج الأغذية العالمي كان عائدا من حفل زفافه وزميل له في اللجنة الدولية للصليب الأحمر كان شاهدا في زفافه، وفق المصادر ذاتها.

وأعلن تنظيم "داعش" في غرب أفريقيا، الفرع الذي انفصل عن جماعة بوكو حرام عام 2016، مسؤوليته عن عملية خطف "مسيحيين يعملان لحساب الصليب الأحمر" عند حاجز بين قرية ماينوك وميدوغوري، عاصمة الولاية.

وتواصل "بوكو حرام" و"داعش" زرع الذعر في شمال شرق نيجيريا حيث أسفر التمرد المستمر منذ عشر سنوات عن مقتل أكثر من 36 ألف شخص وتشريد مليونين.

موضوعات متعلقة

أمطار رعدية وعدم استقرار الطقس.. الأرصاد تكشف تفاصيل «الإنذار البحرى» (خاص)

الباز: محاولات إخوانية لنشر الفزع وتخويف الناس من لقاح كورونا

مصادر: القبض على وزير النقل فى حكومة الإخوان

مصادر: منع صفوان ثابت من السفر في «دعم الإخوان» قريبًا

الصور

image description

محافظ أسيوط ينعى شيخ قسوس الكنيسة الإنجيلية بمصر

image description

العثور على شاب مشنوقًا داخل مقهى في دمياط

image description

إزالة مكامير فحم مخالفة بعد نشوب حرائق بدمياط

image description

محافظ أسيوط: إنشاء محطة للغاز الطبيعي على مساحة 250 مترا

image description

محافظ أسيوط: على أصحاب العقارات المخالفة سرعة تقديم طلبات التصالح

الأكثر قراءة

ميدو يفتح النار على أمير مرتضى بسبب «مزبلة التاريخ»

أمطار رعدية وعدم استقرار الطقس.. الأرصاد تكشف تفاصيل «الإنذار البحرى» (خاص)

مستشار الرئيس: مصر دخلت موجة كورونا الثانية

مصادر: القبض على وزير النقل فى حكومة الإخوان

إنفوجراف

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

نجم الساعة

مراجعة فيلم «the father».. عندما فقد «هوبكنز» عقله ليمتعنا

منوعات

الملاكم البريطانى جوشوا يهزم البلغارى بوليف بالضربة القاضية فى الوزن الثقيل

دراسة: بعض المكملات الغذائية تخفض خطر الإصابة بكورونا بين النساء

بنزيما يعادل رقما للأسطورة روبرتو كارلوس

ريال مدريد يفوز على أتلتيكو 2- صفر بالدورى الإسبانى

أيام زمان

كواليس حرب خفية بين السندريلا وزبيدة ثروت في «الحب الضائع»

«مروا من هنا».. سلمى الشماع ترصد رحلتها مع نجوم الفن والإعلام

الزرقاني.. «بداية ونهاية» تحكي قصة حياتي ولم أجسدها في عمل لهذا السبب

«تصدر غلاف مجلة مصرية».. حكاية اللاعب الذي عشقه نجيب محفوظ

مقالات الرأي
ماجد حبته
مزايدات البرادعى
عمرو خالد
«المجيب».. إذا ألهمك الدعاء فاعلم أنه يريد أن يعطيك
ماجد حبته
ماذا قال بوريطة؟
د.مينا بديع عبدالملك
المنشاوى.. البلبل البكّاء
المزيد

الثقافة

قريبا... روافد تصدر كتاب «مرة إثر مرة» لــ سعد أحمد

لقاء جديد من لقاءات «حوار الفنون» بقبة الغورى.. الليلة

تغريد فياض تناقش روايتها «كلونومانيا».. اليوم

سهير زكى حواس فى ضيافة الأعلى للثقافة أونلاين.. غدًا