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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

عالم روسى: لقاح «سبوتنيك V» يضمن عدم الإصابة بكورونا بنسبة 96%

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 04:02 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أعلن العالم الروسي ألكسندر جينسبورج، رئيس مركز "جاماليا" الروسي للبيولوجيا المجهرية، أن لقاح "سبوتنيك V" ضد فيروس كورونا يتجاوز اللقاحات الأخرى في العالم من حيث مدى السلامة والفعالية.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" صرح جينسبورج، في حوار تلفزيوني بأن مؤشرات السلامة والفعالية لـ"سبوتنيك V" تتجاوز ما لدى كل اللقاحات الأخرى، وذلك لأن لقاح مركز "جاماليا" يعتمد على "تكنولوجيات في مجال تطوير اللقاحات تستخدم منذ سنوات".

ورجح رئيس المركز أن لقاح "سبوتنيك V" يضمن عدم إصابة من يتلقاه بالوباء بنسبة ثقة 96% لمدة لا تقل عن عامين وربما لمدة أطول، مشيرا إلى أن هذه الأرقام تحتاج إلى التأكد اختباريا.

وأوضح جينسبورج أنه خلص إلى هذه الأرقام بناء على البيانات التجريبية الخاصة بلقاح آخر ضد فيروس إيبولا يعتمد على نفس النموذج الذي تم تطوير "سبوتنيك V" على أساسه.

وأكد رئيس مركز "جاماليا" على صعوبة التنبؤ بمدى فعالية اللقاح ضد الفيروس التاجي الذي طورته شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية، مرجحا أن هذه المدة لا تزيد عن 4-5 أشهر، بناء على آلية عمل هذا النوع من الأدوية، لكن هذه الترجيحات تحتاج إلى التأكد اختباريا أيضا.

وأصبح "سبوتنيك V" الذي سجلته روسيا في أغسطس الماضي أول لقاح ضد فيروس كورونا في العالم.

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