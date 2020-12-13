بنزيما يعادل رقما للأسطورة روبرتو كارلوس

عادل الفرنسي كريم بنزيما نجم ريال مدريد، رقمًا تاريخيًا، بمشاركته في "ديربي" مدريد أمام أتلتيكو، في إطار مباريات الجولة 13 من الدوري الإسباني لكرة القدم.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، خاض كريم بنزيما مباراته رقم 527 بقميص ريال مدريد، ووفقا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات، أصبح الفرنسي ثاني أكثر لاعب أجنبي مشاركة في مباريات ريال مدريد، بالتساوي مع البرازيلي روبرتو كارلوس، الظهير الأيسر "للميرينجي" سابقا.وبإمكان كريم بنزيما البالغ من العمر 32 عاما، أن يتجاوز رقم روبرتو كارلوس، ويصبح اللاعب الأجنبي الأكثر مشاركة في تاريخ ريال مدريد، يوم الثلاثاء المقبل، خلال مباراة أتلتيك بيلباو، وذلك ضمن منافسات الجولة 14 لليجا.