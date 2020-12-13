سقوط أمطار متوسطة مصاحبة لرياح بمطروح (صور)

شهدت مدينة مرسى مطروح، منذ قليل، سقوط أمطار متوسطة مصاحبة لرياح وتقلبات جوية أدت إلى غرق الشوارع والميادين الرئيسية، وإعاقة حركة السير والمرور، حيث أعلنت الأجهزة التنفيذية حالة الاستعداد القصوى تحسبًا لحدوث تداعيات.وشدد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، على تكثيف جهود مدن المحافظة بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، موجهًا بسرعة سحب مياه الأمطار خاصة داخل المدن والطريق الدولي.وأوضح رئيس مدينة مرسى مطروح، أن غرفة عمليات المجلس تعمل على مدار 24 ساعة بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة لتلقي الشكاوى من المواطنين 0464935266.وقال رئيس شركة مياه مطروح، إنه تم إنشاء شنايش مياه أمطار جديدة بمدينة مطروح لاستقبال تساقط مياه الأمطار القادمة، بعد حصر المناطق التي تتجمع بها مياه الأمطار.