رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 13 ديسمبر 2020 الموافق 28 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

تعطل جديد لنظام توليد الأكسجين فى القسم الروسى من المحطة الفضائية الدولية

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 06:04 ص
توليد الأكسجين فى
توليد الأكسجين فى القسم الروسى
وكالات
طباعة
تعطل النظام الروسي لتوليد الأكسجين، "ألكترون - في أم" داخل المحطة الفضائية الدولية مجددًا، حسبما تبين من المحادثات بين طاقمها والأجهزة الأرضية، والتي تبثها وكالة "ناسا" الأمريكية.

ووفقًا للمحادثات فقد أخبر رائد الفضاء الروسي سيرجي ريجيكوف، بأن "إلكترون" توقف عن العمل بسبب انخفاض الضغط في النظام، مشيرًا إلى أن تعطله جاء تزامنًا مع وقف عمل مكنسة كهربائية تستخدم في أعمال التنظيف في القسم الروسي من المحطة.

والحديث يدور عن رابع حادث تعطل "إلكترون" بعد ثلاثة حوادث مماثلة حلت بهذا الجهاز في أكتوبر الماضي، ما دفع إلى تفكيكه وفحص أجزائه على يد أفراد الطاقم الروسي وفي ديسمبر الجاري أعلنت وكالة الفضاء الروسية عن عودة "إلكترون" إلى أدائه بعد إصلاحات.

ويوجد على متن المحطة الفضائية مخزون من الأكسجين، إلى جانب مخزونات منه تحملها المركبات الناقلة التي ترسل إليها بانتظام، ناهيك عن وجود جهاز لتوليد الأكسجين في القسم الأمريكي من المحطة.

ويعمل على متن المحطة الفضائية الدولية حاليًا ستة رواد فضاء هم الروسيان سيرغي ريجيكوف وسيرجي كود-سفيرتشكوف، والأمريكيون كاثلين روبنز وفيكتور غلوفر وشانون ووكر، والياباني سويتي نوغوتي.

موضوعات متعلقة

مد فترة سداد مُقدمات جدية حجز شقق مبادرة السيسي «سكن كل المصريين» أسبوع

بالأرقام.. كل ما تريد معرفته عن العلاقات الاقتصادية بين مصر والعراق

عبدالله السعيد يُعادل رقم «الخطيب» في الدوري العام

«القوى العاملة» تعلن عن فرص عمل جديدة حتى 40 سنة

الصور

image description

فى أسيوط.. 3 شباب جامعيين يكسرون القيود الاجتماعية وينشئون ورشتهم الخاصة

image description

محافظ أسيوط ينعى شيخ قسوس الكنيسة الإنجيلية بمصر

image description

العثور على شاب مشنوقًا داخل مقهى في دمياط

image description

إزالة مكامير فحم مخالفة بعد نشوب حرائق بدمياط

image description

محافظ أسيوط: إنشاء محطة للغاز الطبيعي على مساحة 250 مترا

الأكثر قراءة

ميدو يفتح النار على أمير مرتضى بسبب «مزبلة التاريخ»

أمطار رعدية وعدم استقرار الطقس.. الأرصاد تكشف تفاصيل «الإنذار البحرى» (خاص)

مستشار الرئيس: مصر دخلت موجة كورونا الثانية

مصادر: القبض على وزير النقل فى حكومة الإخوان

إنفوجراف

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

نجم الساعة

مراجعة فيلم «the father».. عندما فقد «هوبكنز» عقله ليمتعنا

منوعات

موعد امتحانات الترم الأول 2021 للجامعات

مواعيد القطارات اليوم الأحد 13-12-2020

تعطل جديد لنظام توليد الأكسجين فى القسم الروسى من المحطة الفضائية الدولية

الملاكم البريطانى جوشوا يهزم البلغارى بوليف بالضربة القاضية فى الوزن الثقيل

أيام زمان

«استمر 4 ساعات».. حكاية أطول مشهد رومانسى لـ سعاد حسنى

«أبو رجيلة» نجم الزمالك الذى اكتشف موهبته الغنائية صدفة

كواليس حرب خفية بين السندريلا وزبيدة ثروت في «الحب الضائع»

«مروا من هنا».. سلمى الشماع ترصد رحلتها مع نجوم الفن والإعلام

مقالات الرأي
ماجد حبته
مزايدات البرادعى
عمرو خالد
«المجيب».. إذا ألهمك الدعاء فاعلم أنه يريد أن يعطيك
ماجد حبته
ماذا قال بوريطة؟
د.مينا بديع عبدالملك
المنشاوى.. البلبل البكّاء
المزيد

الثقافة

قريبا... روافد تصدر كتاب «مرة إثر مرة» لــ سعد أحمد

لقاء جديد من لقاءات «حوار الفنون» بقبة الغورى.. الليلة

تغريد فياض تناقش روايتها «كلونومانيا».. اليوم

سهير زكى حواس فى ضيافة الأعلى للثقافة أونلاين.. غدًا