تعطل جديد لنظام توليد الأكسجين فى القسم الروسى من المحطة الفضائية الدولية

تعطل النظام الروسي لتوليد الأكسجين، "ألكترون - في أم" داخل المحطة الفضائية الدولية مجددًا، حسبما تبين من المحادثات بين طاقمها والأجهزة الأرضية، والتي تبثها وكالة "ناسا" الأمريكية.ووفقًا للمحادثات فقد أخبر رائد الفضاء الروسي سيرجي ريجيكوف، بأن "إلكترون" توقف عن العمل بسبب انخفاض الضغط في النظام، مشيرًا إلى أن تعطله جاء تزامنًا مع وقف عمل مكنسة كهربائية تستخدم في أعمال التنظيف في القسم الروسي من المحطة.والحديث يدور عن رابع حادث تعطل "إلكترون" بعد ثلاثة حوادث مماثلة حلت بهذا الجهاز في أكتوبر الماضي، ما دفع إلى تفكيكه وفحص أجزائه على يد أفراد الطاقم الروسي وفي ديسمبر الجاري أعلنت وكالة الفضاء الروسية عن عودة "إلكترون" إلى أدائه بعد إصلاحات.ويوجد على متن المحطة الفضائية مخزون من الأكسجين، إلى جانب مخزونات منه تحملها المركبات الناقلة التي ترسل إليها بانتظام، ناهيك عن وجود جهاز لتوليد الأكسجين في القسم الأمريكي من المحطة.ويعمل على متن المحطة الفضائية الدولية حاليًا ستة رواد فضاء هم الروسيان سيرغي ريجيكوف وسيرجي كود-سفيرتشكوف، والأمريكيون كاثلين روبنز وفيكتور غلوفر وشانون ووكر، والياباني سويتي نوغوتي.