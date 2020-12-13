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مصر

«الكندية للتراث» تكرم هدى المراغى لحصولها على أعلى وسام مدنى

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 01:11 ص
جريدة الدستور
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نظمت الهيئة الكندية للتراث المصري، لقاءً افتراضيا لتكريم الدكتورة هدى المراغي، لحصولها على أعلى وسام مدني في كندا، نظير إسهاماتها في مجال الهندسة الميكانيكية، وكذلك تطوير أنظمة التصنيع في كندا وخارجها، وزوجها الدكتور، وجيه المراغي، لحصوله على وسام الشرف الكندي.

حضر اللقاء وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، السفيرة نبيلة مكرم، والسفير المصري في أوتاوا، أحمد أبوزيد، والمهندس شريف سبعاوي، نائب وزير السياحة وعضو برلمان مقاطعة أونتاريو، ولفيف من الإعلاميين ورجال الأعمال ورموز الجالية المصرية في كندا.

وأعربت وزيرة الهجرة، السفيرة نبيلة مكرم، في كلمتها عن سعادتها الكبيرة لحصول الدكتورة هدى على أعلى وسام مدني في كندا، مشددة على أن هذا التكريم هو تكريم لكل المصريين، كما أن مثل هذه الفعاليات أبلغ رد على من يشككون في تواصل الدولة المصرية مع علمائها في الخارج، وتكريمها المستمر لهم والاستفادة من خبراتهم.

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم أن الدكتورة هدى والدكتور وجيه المراغي دائمي المشاركة في مؤتمرات "مصر تستطيع"، ومشاركتهما منتظرة في مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة.

وأشارت الوزيرة إلى تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي للدكتورة هدى المراغي، مؤكدة أن مصر كلها تحتفي بها وبكل الناجحين في الخارج.

وأعرب السفير المصري لدى كندا، أحمد أبوزيد، عن شعوره بالفخر الشديد لتكريم الدكتورة هدى بأعلى وسام مدني في كندا.

وقال السفير أبوزيد إن العلاقات المصرية الكندية، شهدت مؤخرا تطورا كبيرا على كافة الأصعدة، لافتا إلى أن هناك أدراكا بأهمية الجالية المصرية في كندا ودورها وتواصلها المستمر مع مصر في مجالات عدة، الصناعية والعلمية.

كما أشاد أبوزيد بالدور الذي تقوم به الهيئة الكندية للتراث المصري في تسليط الضوء على العلاقات المصرية الكندية وابراز دور المصريين في كندا، مؤكدا أن مثل هذه اللقاءات يعتبر فرصة متميزة للتواصل بين الشباب والجيل الجديد مع القامات العلمية الكبيرة مثل الدكتورة هدى والدكتور وجيه المراغي.

من جانبها، وجهت العالمة المصرية الكندية، الدكتورة هدى المراغي، الشكر للهيئة الكندية للتراث المصري على التكريم، والذى يأتي في إطار الاحتفاء المستمر بها، معربة عن شعورها بالفخر لانتمائها لمصر وتواصلها المستمر مع المؤسسات المصرية.

وأكدت أن هناك تقديرًا واهتمامًا أكبر حاليا في مصر للعلم والعلماء، كما أشادت الدكتورة المراغي بدور القيادة السياسية في تعزيز التعليم والصناعة والاهتمام الكبير بالمرأة.

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