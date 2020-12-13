مقتل شرطى عراقى وإصابة آخرين بتفجير مفخخة شمالى بغداد

أفاد مصدر أمني عراقي، بمقتل شرطي وإصابة 4 آخرين جراء انفجار سيارة مفخخة شمالي بغداد.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، قال الرائد عبدالكريم العبيدي، إن "سيارة مفخخة مركونة استهدفت موكب قائد شرطة محافظة نينوي العميد ليث الحمداني في ناحية حمام العليل 20 كم جنوب الموصل انفجرت اليوم، مما أدى إلى مقتل شرطي وإصابة أربعة آخرين بجروح متفاوتة".يشار إلى أن مناطق عديدة من محافظة نينوي ما زالت تشهد نشاطا لعناصر تنظيم "داعش" الإرهابي الذين ينفذون عمليات اختطاف وقتل وتفجيرات ضد القوات العراقية والمدنيين.