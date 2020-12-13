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ريال مدريد يفوز على أتلتيكو 2- صفر بالدورى الإسبانى

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 12:40 ص
جريدة الدستور
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فاز ريال مدريد على ضيفه أتلتيكو مدريد 2- صفر في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الفريدو دي ستيفانو في الجولة الـ13 بالدوري الإسباني لكرة القدم.

وأحرز هدفي الريال كاسيميرو في الدقيقة 15، ويان أوبلاك، لاعب أتلتيكو، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 63.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد الريال إلى 23 نقطة فى المركز الثالث مؤقتا..فيما استمر اتلتيكو مدريد في الصدارة برصيد 26 نقطة.

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