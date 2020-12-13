توقيع ديوان «اسأل الرمل عن ظله» لـ محمد إسماعيل (صور)

نظم بيت الشعر بالأقصر، مساء أمس السبت، أمسية للشاعر محمد إسماعيل وحفل توقيع لديوانه الأحدث "اسأل الرمل عن ظله".وقام بتقديم الأمسية الشاعر حسن عامر، منسق الأنشطة الثقافية في بيت الشعر، مرحبًا بجمهور الأمسية وبالشاعر محمد إسماعيل ضيف اللقاء، بمناسبة فوزه بجائزة الشارقة للإبداع الأدبي.أما عن الشاعر محمد إسماعيل فهو من مواليد مدينة البئر في شمال سيناء، شارك في العديد من المهرجانات والأمسيات الشعرية، وفاز بعدد من الجوائز منها جائزة الشارقة في الشعر عن ديوانه "أطفئوا الزيتون ليلًا"، كما فاز أيضًا بجائزة كتارا لشاعر الرسول عن قصيدته "وصايا النور"، ودخل ديوانه "سيرة ذاتية للفراشة" القائمة الطويلة لجائزة الشيخ زايد فرع المؤلف الشاب.بدأت الأمسية بقراءة مجموعة من القصائد قرأها الشاعر محمد إسماعيل من ديوانه "أسأل الرمل عن ظله"، وبعض القصائد الأخرى من ديوانه السابق "سيرة ذاتية للفراشة" ومن القصائد التي قدمها:ملامحُهُ رمْلٌوضحكتُهُ ضُحىفتىً حين ماتت روحُهُ فجأةًصحَايُربِّيبعينيهِ الضبابَهوايةًويبكي كثيرًاكي يرى الله أوضحايُكسِّرُأوتارَ الحداثةِ هازئًاليبقى على لا شيئِهِمتأرْجحادمٌ في يديهِالآنَ ينمو لأنَّه–صغيرًا-أحبَّ الله حتى تجرّحَا.من ديوان (سيرة ذاتية للفراشة)........كي أحبَّ فتاةً عليّ الخروجعليّ الوقوف أمام مرايايَأصلح ما أفسدتْهُ قراءاتيَ الفلسفيةُأربط روحي على جسديمثل ربطة عُنْقٍوأحملنيأيْ سأحمل هذا الخرابَ -إليها.من نص (أنفخ في رئة العزلة).......ماذا أغني؟وصوتي ضائعٌ فمهما بين رعشةِ إيقاعٍ ومرتعشِ!لا لون في جسدي إلا السرابُولا على فميالآن إلا رقصةُ العطشِحقيقةٌ ما،فمُ الصحراءِ يخدشهاتسيرُ خجلى لمعنىً غيرِ مُنخدِشِروحٌ من الشجَرِ البريِّ عاريةٌتشي بما لا يُعرّيها وليس تشي!يؤوّل الماءَ ذئبٌ في مخيّلتيتأويلَ طفلٍ لضوءٍ في يدِ الغبشِلم يبقَ في رئتيْماءٌ لظامئةٍولا على راحتيْ عشبٌ لمفترِشِخرجتُمما تعرّى في سماءِ دميوفي سماءٍ سوى معناي لم أعشِأُصغي لعاريةٍ في الماءِقائلةٍ: مرَّ الأحبّةُ بي،لم يقرؤوا نمَشِي.كما تخلل الأمسية بعض الفقرات للمواهب الشابة، بعدها بدأ حفل توقيع ديوان "أسأل الرمل عن ظله" وديوان "سيرة ذاتية للفراشة".