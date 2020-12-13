مونبلييه يفوز على لانس 3-2 بالدورى الفرنسى

فاز فريق مونبلييه على مضيفه لانس 3-2 على ملعب بوليرت ديليليس في الجولة الـ14 بالدوري الفرنسي لكرة القدم.وأحرز ثلاثية الضيوف ستيفي مافيديدي في الدقيقة 16 وبيدرو مينديز في الدقيقة 26 وجاتيان لابورد في الدقيقة 69 وهدفي أصحاب الأرض جوناس أوملين، لاعب مونبلييه، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 36 وجايل كاكوتا في الدقيقة 50.وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد مونبلييه الى 26 نقطة في المركز الخامس مؤقتا... فيما تجمد رصيد لانس عند 21 نقطة في المركز الثامن.