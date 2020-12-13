هزة أرضية بقوة «4.7 ريختر» تضرب جمهورية الشيشان فى روسيا

أعلن المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل أن هزة أرضية بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر ضربت جمهورية الشيشان الروسية.وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" أوضح مركز الرصد أن مركز الزلزال وقع على عمق 60 كيلومترا، وعلى بعد 39 كيلومترا جنوب العاصمة الشيشانية غروزني، و18 كيلومترا جنوب - جنوب شرقي أوروس مارتان.وتم تسجيل الهزة عند الساعة 00:29 من يوم الأحد بتوقيت موسكو.وأفاد مواطنون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأنهم شعروا بالهزات في جمهوريات الشيشان وداجستان وإنجوشيا الروسية.