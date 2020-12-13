إيفرتون يفوز على تشيلسى بهدف دون رد بالدورى الإنجليزى

فاز فريق إيفرتون على ضيفه تشيلسى بهدف دون رد على ملعب جوديسون بارك في الأسبوع الـ12 بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.وأحرز الهدف جيلفى سيجوردرسون من ضربة جزاء في الدقيقة 22 ليرفع رصيد فريقه إلى 20 نقطة في المركز السابع مؤقتا.. فيما استمر تشيلسي في المركز الثالث برصيد 22 نقطة.