هيلاس فيرونا يفوز على لاتسيو 2-1 بالدورى الإيطالى

فاز هيلاس فيرونا على مضيفه لاتسيو 2-1 في المباراة التي أقيمت على ملعب الأولمبيكو في الأسبوع الـ11 بالدوري الإيطالي لكرة القدم.وأحرز هدفي هيلاس فيرونا: مانويل لاتزاري، لاعب لاتسيو، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 45، وأدريان تاميز في الدقيقة 67، وهدف لاتسيو فيليبي كايسيدو في الدقيقة 56.وبهذا الفوز، ارتفع رصيد هيلاس فيرونا إلى 19 نقطة في المركز السادس مؤقتا.. فيما تجمد رصيد لاتسيو عند 17 نقطة في المركز الثامن.