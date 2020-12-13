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الأحد 13 ديسمبر 2020 الموافق 28 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«تويتر» يمنع «عن غير قصد» الإعجاب والرد على تغريدات لترامب

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 05:03 ص
ترامب
ترامب
وكالات
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أعلنت شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" أنها منعت لبعض الوقت و"عن غير قصد" وضع علامة "إعجاب" على عدة تغريدات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول "فوزه في الانتخابات" و"سرقتها".

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" قال متحدث باسم "تويتر": "اتخذنا خطوات عن غير قصد للحد من القدرة على الرد على التغريدات التي عليها علامات تنبيه. والآن يمكن الرد عليها".

وفي وقت سابق، نشر ترامب عدة تغريدات انتقد فيها قرار المحكمة العليا التي رفضت النظر في دعوى تكساس الطعن في نتائج الانتخابات الرئاسية السابقة في عدة ولايات.

وأخطرت الشبكة الاجتماعية مستخدميها أن المعلومات الواردة في الرسائل الثلاث "مثيرة للجدل".

ومع ذلك، لم يتمكن مستخدمو "تويتر" من إبداء الإعجاب أو الرد على أي من التغريدات لمدة ساعة على الأقل.

وبدلًا من ذلك، ظهرت رسالة على الشبكة الاجتماعية تقول: "نحاول منع مثل هذه التغريدة، التي تنتهك قواعد تويتر، ستصل إلى المزيد من الأشخاص، لذلك قمنا بتعطيل معظم طرق الرد عليها".

في وقت لاحق، أعلن متحدث باسم "تويتر" أن الشبكة الاجتماعية أعادت القدرة على الرد على رسائل ترامب.

واتهم ترامب مرارا شبكات التواصل الاجتماعي باللعب ضده ودعم خصومه السياسيين.

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