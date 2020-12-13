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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

البحرين: تمادى قطر فى الممارسات الاستفزازية يعكس استهدافها مواطنينا

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 07:01 ص
أمن السواحل والحدود
أمن السواحل والحدود القطرية
وكالات
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قالت وزارة الداخلية في البحرين إنها تابعت ما نشرته وزارة الداخلية بقطر عن قيام دوريات أمن السواحل والحدود القطرية باستيقاف طراد بحريني على متنه 3 أشخاص.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "بترا" أكدت وزارة الداخلية بأنها لم تتلق بلاغًا رسميًا بالواقعة من الجهات القطرية المختصة.

وأكدت أن "تمادي قطر في مثل هذه الممارسات الاستفزازية، يتنافى تمامًا مع مبادئ مجلس التعاون الخليجي وعلاقات حسن الجوار والقوانين والأعراف الدولية، وتعكس عداء قطر واستهدافها مواطني مملكة البحرين في أرزاقهم".

وشددت الوزارة على أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ ما تراه مناسبًا لحفظ حقوقها وحقوق مواطنيها، مؤكدة أن المياه الإقليمية تعد مصدر رزق لممارسي مهنة الصيد من المواطنين على مدار السنين.

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