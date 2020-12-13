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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كيري: بايدن سيبنى على اتفاقية باريس للمناخ لرفع طموح العالم

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 12:14 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أكد وزير الخارجية الأمريكي الأسبق جون كيري أن المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن "سيبني على اتفاقية باريس للمناخ لرفع طموح العالم".

وحسبما أفادت وكالة أنباء " تاس" قال كيري: "بايدن ليس فقط ملتزمًا بإعادة دخول الولايات المتحدة إلى اتفاقية باريس للمناخ، بل بالبناء عليها لرفع طموح العالم".

وأضاف: "قبل خمس سنوات، كان شرف لي أن أكون في الغرفة حيث تحدث المفاوضات المناخية في باريس.. لا أطيق الانتظار للعودة للعمل في فريق أمريكا".

وكان بايدن قد أعلن في وقت سابق السبت في تغريدة عبر "تويتر" أن الولايات المتحدة ستعود إلى اتفاقية باريس للمناخ بعد 39 يومًا، مؤكدا أن واشنطن ستعمل على حشد العالم لدفع تقدم أكثر وأسرع لمعالجة أزمة المناخ بشكل مباشر.

يذكر أن بايدن أعلن عن نيته ترشيح كيري "قيصرا للمناخ" في إدارته.

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