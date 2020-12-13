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منوعات

الإنجليزية بيرى تتوج ببطولة بلاك بول الدولية للإسكواش

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 12:10 ص
جريدة الدستور
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شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، نهائي بطولة بلاك بول الدولية للإسكواش، والتي توجت فيها الإنجليزية سارة جين بيري بلقب البطولة، بحضور كريم درويش نائب رئيس الاتحاد الدولي للإسكواش ومحمد رائف العضو المنتدب لنادي بلاك بول ومدير البطولة.

وتغلبت "بيري"، المصنفة السادسة عالميا، في النهائي على المصرية هانيا الحمامي المصنفة الخامسة عالميا، بثلاثة أشواط لشوطين لتتوج باللقب، حيث جاءت نتيجة الأشواط ١١-٤ و١١-٩ و٩-١١ و١٠-١٢ و١١-٩.

وأكد "صبحي" أن مستوى اللاعبين المصريين في لعبة الاسكواش فريد من نوعه، وأن خسارة هانيا في مبارة ماراثونية حتى آخر لحظة فيها، إنما يدل على قوة اللاعبين المصريين وإصرارهم على المنافسة فى البطولات كلها.

وتأهلت هانيا الحمامى لنهائى البطولة بعد الفوز على الأمريكية أماندا صبحى بنتيجة 3صفر وتواجه سارة جين بيرى التى تأهلت للمباراة النهائية بعد فوزها على النيوزلندية جويل كينج.

وكانت نور الشربيني، المصنفة الأولى على العالم، قد ودعت بطولة بلاك بول من دور الثمانية، في مفاجأة من العيار الثقيل بعد الخسارة من الأمريكية أماندا صبحي بنتيجة 32 جاءت نتيجة الأشواط: 7-11، 11-7، 4-11، 11-9، 11-9.

كما ودعت نوران جوهر، المصنفة الثانية، البطولة بعد خسارتها من النيوزلندية جويل كينج بنتيجة 30، جاءت نتيجة الأشواط: 11-9، 11-5، 11-9.

وكانت منافسات بطولة بلاك بول للسيدات قد شهدت انسحاب نور الطيب المصنفة الثالثة بسبب حملها وتوقفها عن ممارسة اللعبة.

وشاركت فى البطولة 32 لاعبة منهن 10 لاعبات من مصر، وبدأت فعاليتها من يوم 7 ديسمبر الماضى،
ومن المقرر أن تبدأ الأحد منافسات البطولة للرجال والتي تختتم في 18 ديسمبر الجاري بمشاركة 32 لاعبًا من مختلف الدول، ويمثل مصر 12 لاعبًا في المنافسات.

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