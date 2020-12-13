موسكو.. 72 وفاة جديدة بفيروس كورونا
الأحد 13/ديسمبر/2020 - 03:45 ص
وكالاتطباعة
أعلنت السلطات في العاصمة الروسية موسكو، تسجيل 72 وفاة جديدة في موسكو، جراء الإصابة بـ"كوفيد-19" خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وجاء في بيان صدر عن مركز متابعة مكافحة كورونا في العاصمة أن إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن مرض "كوفيد-19" التي تم تسجيلها في موسكو منذ بداية الجائحة، بلغ 9870.
وكشف البيان أن حصيلة الإصابات بالفيروس المسجلة في المدينة اقتربت من 685،8 ألف حالة، تعافى منها حوالي 524.8 ألف.
وجاء في بيان صدر عن مركز متابعة مكافحة كورونا في العاصمة أن إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن مرض "كوفيد-19" التي تم تسجيلها في موسكو منذ بداية الجائحة، بلغ 9870.
وكشف البيان أن حصيلة الإصابات بالفيروس المسجلة في المدينة اقتربت من 685،8 ألف حالة، تعافى منها حوالي 524.8 ألف.