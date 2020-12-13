خبيرة تغذية: 13 نصيحة سحرية لإنقاص وزنك بسهولة

يتبع الكثيرون عدد كبير من الأنظمة الغذائية المختلفة، ولكنها لا تجدي نفعا، حيث يظل الوزن في حالة زيادة مستمرة، ولكن إذا أردت اتباع رجيم له نتائج إيجابية، عليك اتباع هذه النصائح السحرية من خبيرة التغذية العلاجية الدكتورة جيهان الدمرداش.- الرغبة في إنقاص الوزن.. يجب أن يكون لديك هذه الرغبة بداخلك، لا تنتظر أحدا لدفعك لإنقاص وزنك.- الاستعداد والحماس، وهذا يتم من خلال التمهيد النفسي اللازم، لمواكبة التغيرات التي ستحصل عليها في الريجيم، مع حرصك على أن تكون هذه المرحلة هي نمط صحي لحياتك وليس مجرد مرحلة مؤقتة.- التقليل تدريجيًا من الحلويات واستبدلها بالفاكهة.- تقليل تناول السكر بالتدريج في المشروبات والعصائر.- خفض معدل استهلاك النسكافية والمشروبات مليئة بالكافيين.- استبدال طرق إعداد الطعام بطرق صحية في الفرن أو البخار أو الشوى أو السلق.- تزويد المياه التي تشربها من ٢ لـ٣ لترات في اليوم.-استبدل مصادر الدهون السيئه باخري صحيه زيت الزيتون والسمن البلدي والمكسرات.- تناول الأسماك مرة على الأقل إسبوعيًا.- السلطة أو الخضراوات يجب أن تكون مكون أساسي في كل وجبة من وجبات اليوم.- تقسيم الوجبات على مدار اليوم لتكون من ٤ لـ ٥ وجبات يوميًا.- يمكنك تناول الحلويات في حالة الاشتهاء مع ملاحظة تناولها بعد ملء المعدة بوجبة غنية بالبروتين مثل البيض أو اللحوم.- ممارسة الرياضة والحركة تدريجيًا بـ ١٥ دقيقة مشي يوميًا إلى ٣٠ دقيقة خمس مرات بالأسبوع واستراحة يومين في الأسبوع.